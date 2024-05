WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Spa-Francorchamps

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship approda all'Università dell'Automobilismo: Spa-Francorchamps ospita infatti quello che è il terzo evento di una annata che al momento sta regalando grandi emozioni dopo quanto vissuto in Qatar e ad Imola.

Sulle Ardenne sono tante le incognite che possono rendere avvincente anche questa tappa belga di un calendario che per la successiva uscita prevede la mitica 24h di Le Mans. Un 1-2 di piste spettacolari che si apre appunto lungo i 7km del tracciato che a tanti servirà per mettere a punto le ultime cose in vista poi dell'appuntamento francese.

In Classe Hypercar la Porsche dovrà difendere il primato in classifica dagli assalti di una Ferrari vogliosa di riscatto dopo gli errori commessi ad Imola che l'hanno privata di un successo sicuramente alla portata, e di una rediviva Toyota che ha saputo sfruttare al meglio gli inciampi avversari per ritrovare il successo.

Si attendono poi risultati anche dagli altri marchi, con BMW che ha fatto vedere lati positivi sul Santerno, Cadillac che è competitiva se non commette errori, mentre per Alpine, Lamborghini ed Isotta Fraschini l'obiettivo è compiere altri passi avanti a livello di prestazioni, avendo mostrato ottima affidabilità.

In Classe LMGT3 la doppietta imolese di BMW-WRT ha rilanciato le ambizioni del marchio tedesco e soprattutto di Valentino Rossi, per la prima volta sul podio della categoria.

Ma Ferrari, Porsche, Lamborghini e tutte le altre non staranno a guardare, in un circuito dove le qualità dei migliori verranno messere in luce e alla prova, per cui fari puntati anche sui piloti Bronze e Silver, che saranno sicuramente quelli con la pressione maggiore nel provare a fare la differenza.

Partenza Foto di: Paul Foster

IL PROGRAMMA

In Belgio, come da tradizione, è tutto anticipato di un giorno rispetto al solito, per cui le prime attività in pista saranno con le Prove Libere del giovedì, seguite al venerdì dalla terza sessione e successivamente dai duelli per Qualifiche e Hyperpole.

La gara avrà luogo sabato pomeriggio, ma vediamo in dettaglio tutti gli orari ufficiali pubblicati dal WEC per il terzo evento della stagione 2024.

GIOVEDI' 9 MAGGIO

Prove Libere 1: 11;30-13;00

Prove Libere 2: 17;30-19;00

VENERDI' 10 MAGGIO

Prove Libere 3: 11;00-12;00

Qualifiche e Hyperpole LMGT3: 14;45

Qualifiche e Hyperpole HYPERCAR: 15;30

SABATO 11 MAGGIO

Gara: 13;00-19;00

La partenza della gara Foto di: JEP / Motorsport Images

FIA WEC 2024: come posso vedere la 6h di Spa-Francorchamps

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+ e sul sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il Live Timing, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 sul canale ufficiale YouTube del WEC e sulle app FIAWEC.tv, Discovery+ ed Eurosport. A seguire ci saranno le Qualifiche, visibili con le stesse modalità sopracitate.

La Gara scatterà sabato con diretta integrale sulle app Discovery+/Eurosport e su FIAWEC.tv. Su Eurosport 2 ci sarà una diretta divisa in due fasce (12;30-14;50 e 16;15-19;30). Ecco in riassunto dove e come possiamo seguire le attività in pista.

GIOVEDI' 9 MAGGIO

Prove Libere 1: 11;30-13;00 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 17;30-19;00 (solo Livetiming)

VENERDI' 10 MAGGIO

Prove Libere 3: 11;00-12;00 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche: dalle 14;45 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

SABATO 11 MAGGIO

Gara: dalle ore 12;30 (Livetiming, diretta su Eurosport 2, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)