WEC | Alpine ripropone Gounon al posto di Habsburg anche a Spa

Jules Gounon affronterà la sua seconda gara nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h di Spa-Francorchamps che avrà luogo il prossimo fine settimana.

Il francese prosegue ancora l'avventura in Alpine in sostituzione di Ferdinand Habsburg, ancora in fase di recupero dall'infortunio patito il mese scorso.

L'austriaco aveva subìto danni alle vertebre in una rovinosa uscita di pista durante un test con la A424 e per questo motivo era stato costretto a saltare la 6h di Imola.

Al suo posto era stato convocato Gounon, che in quanto riserva della Alpine, ha avuto modo di salire a bordo della vettura #35 con Paul-Loup Chatin e Charles Milesi sul Santerno.

Con Habsburg fermo nuovamente ai box, il transalpino è così chiamato ad una nuova sfida con la LMDh preparata dal Team Signatech sulle Ardenne, nonostante l'elenco iscritti dell'evento avesse incluso il titolare nell'equipaggio della Classe Hypercar.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon Foto di: JEP / Motorsport Images

"Jules si unirà nuovamente a noi, mentre Ferdinand continuerà il suo recupero, che dovrebbe durare ancora qualche giorno", ha detto il Team Principal, Philippe Sinault, che poi ha sottolineato la voglia di fare ulteriori passi avanti dopo una difficile uscita in quel di Imola.

"È sempre un piacere correre a Spa-Francorchamps, un circuito leggendario e fucina di gare di durata. Sapevamo che Imola sarebbe stata difficile per le caratteristiche della pista. Questa settimana torniamo in un luogo più familiare, più simile ai circuiti che incontreremo per il resto della stagione".

"L'obiettivo di questa settimana è chiaro: vogliamo basarci su ciò che abbiamo imparato dalle prime due gare per saperne di più sulla nostra posizione tecnica e operativa dopo la gara".

"Si tratta di un momento importante del nostro progetto e di un vero e proprio rodaggio, poiché è una delle ultime occasioni per mettere a punto il pacchetto e i sistemi operativi che avremo a Le Mans".

"Abbiamo fatto molto lavoro in vista di questa gara, che dovrebbe servire anche a radunare la squadra e a prepararla prima di andare alla Sarthe".