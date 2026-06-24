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WEC Interlagos

WEC | Ecco il primo programma per la 6h di San Paolo

La quarta tappa del Mondiale 2026 si terrà in Brasile il 10-12 luglio e gli organizzatori locali hanno già stilato gli orari di tutte le attività in pista: vediamo gli appuntamenti secondo il fuso italiano.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Logo WEC Sao Paulo

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Foto di: FIA WEC

Messa in archivio la 24h di Le Mans, i protagonisti del FIA World Endurance Championship si apprestano a trasferirsi oltreoceano per la tappa di San Paolo.

La 6h che si disputerà in Brasile avrà luogo nel fine settimana del 10-12 luglio come quarto evento della stagione 2026, ricominciando la lotta per i titoli delle Classi HYPERCAR e LMGT3, dove i leader sono Toyota e Corvette-TF Sport, rispettivamente.

In queste settimane che serviranno anche per poter ricaricare le batterie con qualche giorno di vacanza, per chi potrà permetterselo, abbiamo già un primo programma provvisorio degli orari per le attività in pista ad Interlagos, tornando al tradizionale format del Mondiale.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto di: FIAWEC - DPPI

IL PROGRAMMA

A San Paolo del Brasile i motori si accenderanno al venerdì per le prime due sessioni di Prove Libere, con Qualifiche al sabato e partenza della 6h prevista domenica poco prima dell'ora di pranzo locale. 

Tenendo conto delle 5 ore di fuso orario che ci separano dalla pista sudamericana, vediamo di seguito cosa ci offre il programma completo dei tre giorni.

VENERDÌ 10 LUGLIO
Prove Libere 1: 16;00-17;30
Prove Libere 2: 20;50-22;20

SABATO 11 LUGLIO
Prove Libere 3: 15;10-16;10
Qualifiche LMGT3: 19;30-19;42
Hyperpole LMGT3: 19;50-20;00
Qualifiche HYPERCAR: 20;25-20;37
Hyperpole HYPERCAR: 20;45-20;55

DOMENICA 12 LUGLIO
Gara: 16;30-22;30

FIA WEC - 6h di San Paolo: Il Programma

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