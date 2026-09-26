WEC | Il diluvio cancella le Qualifiche del Fuji: Hyperpole ad Alpine e Ford, indietro Ferrari e BMW
Le proibitive condizioni meteo regalano il primato alla A424 grazie ai crono ottenuti nelle Libere. Martins è seguito da Milesi e dalle Genesis, la Aston Valkyrie #007 scende quarta in mezzo alle GMR-001 per una penalità, poi troviamo Cadillac e Toyota. M Hybrid V8 e 499P fuori dalla Top10. In LMGT3 sorride la Mustang davanti a Mercedes e Lexus.
Foto di: FIAWEC - DPPI
Alpine e Ford partiranno dalle rispettive Hyperpole per la 6h del Fuji, dopo che le Qualifiche che si dovevano svolgere dopo pranzo in Giappone sono state cancellate in seguito alle proibitive condizioni meteo.
La pioggia iniziata a scendere già prima delle Prove Libere 3 si è intensificata ed è stato sufficiente dare il via libera alle vetture LMGT3 per vedere finire a muro François Hériau mentre accelerava con la sua Ferrari 296 #21 in uscita dalla prima variante. Questo ha spinto la Direzione Gara a fermare tutto e scegliere di non proseguire, data anche la nebbia incombente.
Secondo il regolamento sportivo del FIA World Endurance Championship, all'Articolo 10.2.2 denominato "Casi Speciali", si scatterà con una griglia determinata dai migliori crono ottenuti da ciascuno nell'arco delle tre sessioni di Prove Libere.
"Se né la prima sessione di qualifiche né l’Hyperpole possono svolgersi o vengono annullate, la griglia di partenza sarà stabilita in base ai tempi registrati durante le sessioni di prove libere (tutte le sessioni considerate complessivamente)", dice la voce presa come riferimento.
Questo vuol dire che l'1'29"304 realizzato da Victor Martins al volante della Alpine #36 diventa il migliore assoluto e per il primato della Classe HYPERCAR, dove tutta la prima fila avrà le LMDh francesi, con la A424 #35 che scatterà seconda.
Questo perché la Aston Martin #007, che in teoria aveva il secondo crono, si vede arretrare di due posizioni per l'incidente di cui è stato protagonista Harry Tincknell nelle Libere 3, quando è finito addosso alla Aston #27 in curva 10. La Valkyrie scivola così quarta, tra le due Genesis che avranno la GMR-001 #19 terza e la #17 quinta.
Sesta partirà la Valkyrie #009, mentre la quarta fila è condivisa da Cadillac-Jota #38 e Toyota #8 (il cui crono di Ryo Hirakawa era stato il migliore delle Libere 1), con Peugeot #93 e Cadillac-Jota #12 che vanno a completare la Top10.
Le Ferrari #50 e #83 di AF Corse si ritrovano mestamente all'11° e 12° posto, dietro alle quali ci sono Toyota #7, BMW #15 e Peugeot 94. Fanalini di coda sono la Ferrari #51 e la BMW #20.
Foto di: WEC
In Classe LMGT3, dove il via toccherà ai piloti Bronze come sempre, davanti a tutti avremo la Ford-Proton Competition #77 guidata da Eric Powell, che beneficia dell'1'39"828 messo a segno dal suo collega Ben Tuck nelle Libere 2.
Johannes Zelger sarà in prima fila al volante della Mercedes-Iron Lynx #79, terza la Lexus-ASP #78 nelle mani di Tom Van Rompuy, che verrà affiancato dalla McLaren-Garage 59 #58 di Alexander West.
In Top5 troviamo anche la Mercedes-Iron Lynx #61 affidata a Martin Berry, sesta casella dello schieramento che invece va alla McLaren-Garage 59 #10 di Antares Au.
Settima la Lexus-ASP #87 guidata da Petru Umbrarescu, completano la Top10 le Corvette-TF Sport di Peter Dempsey e Ben Keating, rispettivamente all'ottavo e decimo posto, separate dalla Ferrari #21 di Hériau.
Thomas Flohr è undicesimo con la Ferrari-AF Corse #54, dietro al quale ci sono Stefano Gattuso sulla Ford-Proton #88 e i piloti di WRT, Anthony McIntosh e Darren Leung armati delle loro BMW #69 e #32.
Completano la lista le Aston Martin-Heart of Racing #23 e #27 nelle mani di Gray Newell e Ian James, e le Porsche-Manthey #92 e #91 di Yasser Shahin e James Cottingham.
La partenza della 6h del Fuji è prevista per le ore 11;00 locali di domenica (le 4;00 in Italia).
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