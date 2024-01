WEC | 1812 Km del Qatar: il primo programma di Prologo e Gara

Manca circa un mese all'inizio della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship e fervono i preparativi per la prima tappa che si svolgerà a Lusail.

L'attesa è ovviamente per le Hypercar, quest'anno salite a 19 presenze grazie all'aggiunta dei marchi Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini, che andranno a sfidare Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche e Toyota.

Anche nella nuova Classe LMGT3 non mancheranno storie da raccontare fra i 18 partecipanti, tra cui spicca chiaramente il nome di Valentino Rossi, al debutto con la BMW M4 #46 del Team WRT, oltre che delle neonate Ford Mustang e Corvette Z06.

Il primo impegno stagionale sarà ripartito su due settimane perché, come da tradizione, il weeekend precedente la gara avremo i due giorni di Prologo.

Photo by: Shameem Fahath #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P - Hybrid: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

I test si svolgeranno infatti sabato 24 e domenica 25 febbraio, cominciando non solo a preparare la 1812Km dell'1-2 marzo, ma anche confrontando per la prima volta le proprie risorse e capacità mettendosi alla prova sulla stessa pista coi rivali.

Le attività sul tracciato di Lusail scatteranno dunque con le prime tre ore di test fissate sabato 24 mattina e seguite da altre quattro al pomeriggio. A queste si aggiungeranno altre sette ore a disposizione dei protagonisti del campionato il giorno seguente.

Dopo tre giorni di pausa, le prime Prove Libere valide per la gara vera e propria si svolgeranno giovedì 29 febbraio, con venerdì che è il giorno fissato per le Qualifiche.

Ricordiamo che da questa stagione il format cambia: i primi 12 minuti di prove serviranno a decretare i migliori 10 che nella manche successiva si giocheranno la Hyperpole, come sempre suddivisi nelle due categorie, Hypercar e LMGT3.

Sabato è invece il giorno di apertura del campionato: la 1812km avrà semaforo verde alle ore 9;00 italiane e si concluderà 10 Ore dopo.

Tenendo conto delle 2 ore di fuso che ci separano dalla città mediorientale, vediamo in dettaglio quali sono gli orari italiani previsti per le attività in tracciato.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini SC63 LMDh

PROLOGO

Sabato 24 febbraio

Sessione 1: 10;00-13;00

Sessione 2: 15;00-19;00

Domenica 25 febbraio

Sessione 3: 9;00-12;00

Sessione 4: 14;00-18;00

1812 KM DEL QATAR

Giovedì 29 febbraio

Prove Libere 1: 10;20-11;50

Prove Libere 2: 15;30-17;00

Venerdì 1 marzo

Prove Libere 3: 9;00-10;00

Qualifiche LMGT3: 14;00-14;12

Qualifiche Hypercar: 14;20-14;32

Hyperpole LMGT3: 14;40-14;50

Hyperpole Hypercar: 14;58-15;08

Sabato 2 marzo

Gara: 9;00-19;00 (10h - 1812km)