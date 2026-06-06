MotoGP | Marquez cade ma poi soffia la pole di Balaton Park ad Acosta, Bezzecchi 6°

Pedro Acosta stavolta sembrava davvero imbattibile per la caccia alla pole del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, ma il pilota della KTM non aveva fatto i conti con un Marc Marquez ritrovato, che non si è fatto abbattere neanche da una scivolata che avrebbe potuto complicare i suoi piani.

Pur essendo ancora convalescente dalla doppia operazione al piede destro ed alla spalla destra, il pilota della Ducati ha infatti firmato la sua seconda pole position stagionale, la 76° in MotoGP, al termine di una Q2 che, come detto, si era subito messa abbastanza in salita. Al primo giro, infatti, il #93 è scivolato alla curva 1. Essendo riuscito a tenere la sua Desmosedici GP in moto però non ha perso la calma e ha comunque concluso il primo run in quarta posizione.

Il meglio di sé però lo ha dato nel tentativo decisivo, quando è andato a beffare un Acosta che fino a quel momento era parso inarrivabile per tutta la concorrenza. Il pilota della KTM era infatti l'unico ad essere sceso sotto all'1'37" con il suo 1'36"838. Ma non ha potuto replicare quando il campione del mondo ha alzato l'asticella a 1'36"785, portandosi ad un paio di decimi dal record del Balaton Park, che già gli apparteneva dalla pole dello scorso anno, nonostante una pista parsa piuttosto lenta stamani.

A completare una prima fila tutta spagnola troviamo poi un Fermin Aldeguer bravissimo ad andare ad infilare in terza posizione la sua Ducati GP25 del Gresini Racing, seppur distanziato di 340 millesimi. A lui però va il merito di essere riuscito a mettersi dietro entrambe le GP26 di Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia.

Curiosamente, il portacolori della Pertamina Enduro VR46 è scivolato anche lui alla curva 1, subito dietro a Marquez. Pure il romano però ha avuto una buona reazione, riuscendo a chiudere quarto in 1'37"232. Così come il quinto posto di Bagnaia può essere considerato assolutamente positivo dopo un venerdì molto complicato che lo aveva costretto a passare dalla Q1. Anche perché è parso più a suo agio sulla sua Rossa. E va sottolineato che questa volta la Ducati ha piazzato quattro moto nelle prime cinque posizioni.

Bisogna scendere fino al sesto posto per trovare quindi la migliore delle Aprilia, che è quella del leader iridato Marco Bezzecchi, che proprio all'ultimo giro è riuscito a mettere una pezza ad una Q2 complicata, nella quale fino a quel momento non era riuscito a chiudere neppure un giro senza saltare una chicane. Il suo 1'37"428 lo ha posto però almeno in seconda fila, davanti alle altre due RS-GP di Raul Fernandez e di un Jorge Martin fin qui poco brillante in questo weekend.

La terza fila si chiude poi con la migliore delle Honda, che questa volta è quella di un Luca Marini bravo a prendersi la palma di più veloce tra le RC123V dopo essere passato dalla Q1. L'italiano ha avuto la meglio sul rookie Diogo Moreira, stavolta solo 11° dopo essersi qualificato direttamente. Tra di loro si è infilata l'altra Aprilia di Ai Ogura, che sul time attack continua ad avere il suo limite più grande per ora. Il quadro delle prime quattro file si completa poi con l'unica Yamaha entrata in Q2, quella di Jack Miller.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Joan Mir, che alla fine si è ritrovato ad essere beffato di circa un decimo e mezzo dall'altra Honda di Marini. Per due italiani che sono riusciti a passare il taglio, due purtroppo sono stati eliminati: Enea Bastianini andrà a schierare la sua KTM solo in 14° piazza, un peccato su una pista sulla quale era stato molto veloce un anno fa.

Anche Franco Morbidelli ha vissuto una qualifica a dir poco deludente, perché il portacolori della Pertamina Enduro VR46 si ritrova addirittura al 19° posto con la sua Ducati GP25. Per Bastianini almeno c'è la consolazione che l'unica KTM in Q2 è quella di Acosta, con Brad Binder, autore anche di una scivolata alla curva 2, e Maverick Vinales, che sono rispettivamente in 17° ed in 21° piazza, quindi alle sue spalle.

Non è stata una Q1 semplice neppure per le Yamaha, con Fabio Quartararo che ci ha provato con tutte le sue forze, ma non è mai riuscito a chiudere un giro buono senza sbavature. Alla fine, "El Diablo" non è andato oltre al 15° posto in griglia. E probabilmente ci si aspettava qualcosina in più anche dal rookie Toprak Razgatlioglu, che dopo aver vissuto un buon venerdì non è riuscito ad andare oltre al 18° posto. Out anche Alex Rins, 20°.

Tutto sommato è positivo invece il 16° posto di Iker Lecuona, chiamato a sostituire l'infortunato Alex Marquez sulla Ducati del Gresini Racing. Al debutto assoluto sulla GP26, il pilota spagnolo ha battagliato per provare a passare il taglio e già questo può essere considerato un buon risultato.

Diverso il discorso per l'altro sostituto Cal Crutchlow, che è arrivato in Ungheria con una spalla dolorante dopo un problema accusato al Mugello e chiude lo schieramento molto staccato con la Honda del Team LCR, sulla quale prende il posto di Johann Zarco.