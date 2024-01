WEC | Cressoni, Perera e Pin con Iron Lynx e Iron Dames in LMGT3

La Iron Lynx ha definito le due formazioni con cui sarà all'attacco del FIA World Endurance Championship assieme a Lamborghini Squadra Corse per la Classe LMGT3.

Come già noto, oltre all'impegno in Classe Hypercar con la Lamborghini SC63, la squadra romagnola schiererà due Hurácan GT3 EVO2 anche nella neonata categoria riservata alle vetture GT.

Nell'elenco iscritti pubblicato a fine novembre appariva già Claudio Schiavoni come primo pilota dotato di licenza Bronze per la Lamborghini #60. Al suo fianco viene confermato Matteo Cressoni (concorrente Silver), mentre l'ufficiale della Casa di Sant'Agata Bolognese, Franck Perera completerà l'equipaggio, dopo aver appena affrontato con la Iron Lynx la 24h di Daytona.

Photo by: Iron Lynx #60 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Franck Perera

Per la macchina #85 delle Iron Dames, invece, non ci sono grosse sorprese: la neo-Gold Michelle Gatting continuerà ad avere come compagna Bronze la velocissima belga Sarah Bovy - che ha ottenuto una revisione di categoria da parte della FIA, sventando il passaggio a Silver - mentre Doriane Pin sarà la terza guida, con Rahel Frey che si fa da parte per quest'anno lasciando spazio alla giovanissima francese, appena diventata pilota Junior Mercedes.

"È molto emozionante poter annunciare la nostra formazione completa per la categoria LMGT3 nel FIA WEC per il 2024 - ha dichiarato Andrea Piccini, Team Principal e AD della Iron Lynx - Avendo già lavorato con Franck negli Stati Uniti, sono molto felice che si unisca alla nostra squadra sulla scena mondiale".

"I progressi di Doriane negli ultimi anni sono stati eccezionali e sono entusiasta di averla con noi quest'anno. È un talento incredibile e completerà alla grande i punti di forza di Sarah e Michelle".

"È inoltre fantastico che Sarah e Matteo continuino a far parte della squadra dopo aver ottenuto prestazioni stellari nel corso del 2023".