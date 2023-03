WEC | 1000 Miglia di Sebring: ecco elenco iscritti e programma

Carica lettore audio

La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship parte il 17 marzo a Sebring per la 1000 Miglia che farà parte del grande fine settimana condiviso con l'IMSA SportsCar Championship.

La gara è anche quella dell'esordio delle nuove Hypercar e LMDh nella categoria regina, preceduta dai test del Prologo la settimana antecedente l'evento. Nell'elenco iscritti appaiono 37 vetture e gli ultimi nomi attesi fra le principali squadre, ma andiamo in dettaglio a vedere chi saranno i protagonisti in Florida.

#6 Team Penske Porsche 963: Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Dane Cameron Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

HYPERCAR

Nella Classe Hypercar inutile dire che fra le 11 vetture tutti i fari saranno puntati sull'esordio delle nuovissime Ferrari 499P, ma occhio anche alle LMDh di Porsche e Cadillac che con l'esperienza di Daytona hanno già affrontato la prima fatica della loro storia.

La Toyota dovrà difendere i suoi titoli, Peugeot invece punta a dimostrarsi competitiva ed affidabile dopo il grande lavoro invernale sulla 9X8, mentre torna in azione la Glickenhaus, che ha scelto il trio per la sua 007 LMH #708 preparata dalla Podium Advanced Technologies.

Oltre al già noto Romain Dumas, vedremo all'opera Ryan Briscoe ed Olivier Pla, confermati per il secondo anno di fila dalla squadra americana, che per i prossimi round avrà a disposizione anche Franck Mailleux e potrebbe rimescolare i nomi quando arriverà la #709 per la 24h di Le Mans, consapevoli che non saranno della partita Richard Westbrook e Pipo Derani, passati alla Cadillac.

Infine curiosità per l'altra 'piccola' del gruppo, la Vanwall Vandervell 680 costruita dalla ByKolles Racing sulla quale salirà Jacques Villeneuve. Rispetto all'elenco iscritti della stagione 2023 non correranno come noto le Porsche private di Jota e Proton Competition, dato che le 963 clienti verranno consegnate solo tra aprile e maggio.

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2

La Jota per il momento continuerà la sua avventura in Classe LMP2 con due Oreca 07-Gibson, che saranno quindi 12 per Sebring; Will Stevens e Yifei Ye condivideranno l'abitacolo della #48 in attesa che arrivi la 963 LMDh, mentre con loro è pronto al debutto David Beckmann.

Contro le due Oreca della squadra inglesi vedremo le coppie di United Autosports, Alpine, WRT e Prema, più le singole 07 di Vector Sport - che ha confermato per ora Ryan Cullen assieme ai nuovi annunciati Gabriel Aubry e Matthias Kaiser, ed Inter Europol Competition.

#21 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Simon Mann, Stefano Costantini, Ulysse De Pauw Photo by: Ferrari

LMGTE AM

Come sappiamo, il Mondiale ha tolto la Classe LMGTE PRO e quindi si procede con un ultimo anno di GTE mantenendo la categoria AM dove abbiamo 14 macchine. Mancavano i nomi delle Porsche di Proton, che ha completato i due equipaggi.

La #77 è per il team principal e pilota Christian Ried, affiancato da Julien Andlauer e Mikkel Pedersen, mentre sulla #88 ci sono il già annunciato Harry Tincknell con Zach Robichon e Ryan Hardwick.

Anche la GR Racing di Michael Wainwright ha la squadra completa per la sua 911 #86 e non ci sono novità rispetto alla passata stagione dato che vengono confermati Riccardo Pera e Ben Barker.

Posti assegnati per le altre Porsche schierate da Iron Lynx, per le Ferrari di AF Corse e Kessel Racing, così come per la Corvette #33 della Pratt&Miller. Resta solo da definire il nome del pilota per la Aston Martin Vantage #98 di Northwest AMR, su cui troveremo sicuramente Paul Dalla Lana e Nicki Thiim.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Olivier Pla, Romain Dumas, Ryan Briscoe Photo by: JEP / Motorsport Images

IL PROGRAMMA

Essendo il fine settimana "Super Sebring" condito con WEC ed IMSA - roba da non perdere assolutamente per gli appassionati di endurance e prototipi - le azioni in pista per il Mondiale cominciano già al mercoledì con le prime due sessioni di Prove Libere.

Giovedì è il momento della terza sessione per preparare le Qualifiche, che si svolgeranno ormai a notte in Italia, mentre la gara scatterà al venerdì.

Vediamo in dettaglio tutti gli orari, tenendo conto delle 6 ore di fuso che ci separano dalla Florida e partendo da quelli del Prologo dell'11-12 marzo.

Sabato 11 marzo (Prologo)

Sessione 1: 14;45-17;45

Sessione 2: 19;30-22;30

Domenica 12 marzo (Prologo)

Sessione 1: 15;00-18;30

Sessione 2: 20;30-23;30

Mercoledì 15 marzo

Prove Libere 1: 16;55-17;55

Prove Libere 2: 22;35/23;35

Giovedì 16 marzo

Prove Libere 3: 17;55-18;55

Venerdì 17 marzo

Qualifiche: 00;30

Gara: 18;00 (1000 Miglia / 8h)

