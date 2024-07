Proton punta alla seconda Porsche LMDh per WEC e IMSA

Christian Ried, capo della squadra tedesca che attualmente schiera una 963 in ogni serie, ha rivelato che sta lavorando a piani per aumentare la sua presenza nelle rispettive classi Hypercar e GTP dei due campionati.

"È sempre meglio correre con due auto che con una. Ha senso, ma abbiamo bisogno prima di tutto dei clienti e degli sponsor", ha detto.

Alla domanda se stesse guardando specificamente al WEC o all'IMSA per un programma a due vetture, Ried, che ha cominciato l'avventura con questi mezzi a metà 2023, a risposto: "Entrambi. Una decisione potrebbe essere presa nelle prossime settimane, più o meno".

I piani di Proton coincidono con la rivelazione da parte di Porsche di essere nuovamente in grado di costruire e supportare altre 963, dopo aver sospeso temporaneamente la produzione di vetture per i clienti alla fine dello scorso anno.

Urs Kuratle, responsabile del programma 963 di Porsche Motorsport, ha spiegato che sono in corso discussioni con i team che vogliono far correre l'auto sia nel WEC che nell'IMSA.

"Sono disponibili i telai e i pezzi di ricambio, poi è una questione di domanda. Stiamo discutendo con altri clienti: se la situazione richiede che dovremo venderne di più, siamo pronti a farlo".

#5 Proton Competition Porsche 963: Gianmaria Bruni, Bent Viscaal Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Inoltre ha confermato che l'addio del team Jota dai clienti Porsche per rilevare il programma WEC della Cadillac, una mossa che non è ancora stata annunciata ufficialmente, libererà capacità per supportare nuove 963 private.

Kuratle ha sottolineato l'importanza del programma clienti nei progressi compiuti dalla 963 in questa stagione. "Abbiamo fatto grandi passi avanti in termini di affidabilità, e questo grazie anche a tutti i chilometri che possiamo fare con i clienti".

Alla domanda se la sostituzione di Jota nella rosa dei clienti per il 2025 rappresenterebbe uno scenario ideale per Porsche, ha ammesso: "Ci sono un paio di scenari ideali".

Non è chiaro se ci sarà spazio per un'altra Porsche gestita da Proton o da un altro team nel WEC.

L'espansione della griglia a 40 vetture per il 2025 significa che ci sarà posto per 22 iscrizioni nella classe Hypercar, rispetto alle 19 di quest'anno.

Due di questi posti saranno occupati dall'arrivo di Aston Martin nella categoria con la Valkyrie AMR-LMH, mentre Cadillac e Lamborghini dovranno raddoppiare i loro mezzi a causa della nuova regola che impone ai team ufficiali di gestire una coppia di vetture.

Se Isotta Fraschini dovesse rimanere nella serie - e quindi per regolamento schierare due Tipo 6 LMH Competizione - non ci sarebbe spazio per un'altra Porsche privata.

L'IMSA accoglierebbe con favore ulteriori vetture nella Classe GTP, anche se quest'anno la griglia di partenza della serie è al completo.

Il mese scorso John Doonan, capo della serie, ha dichiarato che le vetture GTP aggiuntive sarebbero state "accolte a braccia aperte", auspicando che altri Costruttori si unissero a Porsche nella fornitura di team privati.

I clienti Porsche Proton e JDC-Miller Motorsports sono attualmente gli unici indipendenti in GTP.