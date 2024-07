WEC | Mueller lascerà Peugeot a fine 2024, promosso Jakobsen

Dopo settimane passate al centro del mercato in due categorie è arrivato il momento degli annunci per Nico Mueller. Se martedì era stato comunicato il suo addio alla scuderia ABT in Formula E, nella giornata di giovedì è giunta la conferma che il pilota svizzero lascerà anche la Peugeot al termine della stagione del campionato Endurance.

Muller era parte integrante del progetto Hypercar Peugeot da quando lasciò Audi al termine del 2022, in seguito alla decisione della casa automobilistica tedesca di interrompere il suo programma LMDh già in fase di sviluppo per concentrarsi esclusivamente sulla Formula 1.

Dopo l’addio ad Audi, il pilota svizzero debuttò sulla Peugeot 9X8 già nell’ultimo appuntamento del WEC 2022 in Bahrain, seppur in qualità di sostituto di James Rossiter, che a sua volta aveva preso il posto di Kevin Magnussen, nel frattempo tornato in Formula 1 con Haas. Dopo quella prima presa di contatto, Mueller entrò a far parte della scuderia in maniera ufficiale dal 2023 nell’equipaggio formato con Loic Duval e Gustavo Menezes.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Foto di: JEP / Motorsport Images

Tuttavia, nel 2024 è stato spostato sulla vettura gemella #93 al fianco di Jean-Eric Vergne e Mikkel Jensen, dove è quasi riuscito a centrare un podio nella gara di apertura in Qatar, quantomeno prima che la macchina si fermasse a pochi minuti dalla fine avendo esaurito il carburante. Di fatto, quindi, il quarto posto ottenuto in Bahrain nel 2022 proprio all’esordio rimane il suo miglior risultato assoluto nel WEC con il marchio francese.

"È stata una corsa fantastica quella di Nico Mueller e non è ancora finita", ha annunciato Peugeot sui suoi canali social media, sottolineando come la 8h del Bahrain di inizio novembre sarà la sua ultima gara con il marchio transalpino.

“Ma alla fine della stagione, il nostro pilota svizzero preferito lascerà il Team Peugeot TotalEnergies per scrivere un nuovo capitolo del suo viaggio. Grazie Nico per il lavoro svolto!".

La notizia della separazione da Peugeot al termine del campionato WEC segue un altro annuncio giunto martedì, ovvero quello dell’addio al team ABT in Formula E dopo l’ultimo ePrix a Londra, che si disputerà durante questo fine settimana. È proprio in quest’ottica che deve essere letta la scelta di Mueller di dare il proprio addio alla Peugeot nel WEC.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne, #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne e Malthe Jakobsen, Peugeot Foto di: Peugeot Sport

Non è un mistero che Mueller abbia effettuato un test con il team Porsche di Formula E prima della gara a Misano, con il team tedesco che in quel momento era alla ricerca di un possibile sostituito da affiancare a Pascal Wehrlein dal 2025, date le deludenti prestazioni di Antonio Felix da Costa. Tuttavia, proprio dalla tappa italiana, il portoghese sembra aver riacceso la scintilla, tanto da aver centrato ben 4 vittorie negli ultimi 5 appuntamenti, convincendo il marchio tedesco a rinnovargli la fiducia almeno per un altro anno.

L’interesse di Porsche nei confronti di Mueller è però rimasto vivo dopo l’ottima stagione in Formula E e, se non sarà con il team ufficiale, è molto probabile che nel 2025 lo svizzero si accasi in Andretti, squadra clienti del marchio di Stoccarda. Per Mueller, Andretti potrebbe rappresentare un’ottima opzione per aprire le porte verso il team ufficiale Porsche in FE nel 2025, soprattutto nel caso il contratto di uno dei due piloti ufficiali non venisse rinnovato alla fine della prossima stagione.

L’addio al campionato WEC rientra anche in questa ottica, perché sia Porsche che Andretti sono molto selettivi sui doppi impegni, tanto che lo stesso da Costa è stato spinto ad abbandonare il campionato Endurance per concentrarsi esclusivamente sulla Formula E. Anche la stessa Andretti aveva suggerito come l’obiettivo fosse quello di assicurarsi un pilota che non prendesse parte a due campionati: per questo inizialmente fu scelto Norman Nato (prima che firmasse con Porsche nel WEC), ma il francese non ha del tutto convinto, lasciando spazio per un altro nome.

Malthe Jakobsen, Peugeot 9X8 LMH Foto di: Peugeot Sport

Peugeot: ecco l'occasione di Jakobsen

Per quanto riguarda le mosse Peugeot, il marchio francese ha scelto di promuovere il pilota di riserva Malthe Jakobsen, che ha già testato la 9X8 in diverse occasioni, partecipando anche al campionato della European Le Mans Series.

Il danese ha avuto la meglio rispetto ad un giovane dall’Accademia Stellantis, come Nico Pino: il cileno ha già preso parte a un programma di test privati con una vettura Gen 2 di Formula E e, più avanti nel corso dell’anno, dovrebbe provare proprio la Peugeot 9X8, dunque diverrebbe automaticamente la nuova riserva, a meno che non ci siano altri cambi fra i titolari, dato che si vocifera di un possibile addio anche di Stoffel Vandoorne.

"Sono lieto di unirmi al Team Peugeot TotalEnergies come pilota ufficiale nella prossima stagione del FIA WEC", ha dichiarato la giovane promessa nordica.

"Sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra negli ultimi due anni, prima come pilota junior e poi quest'anno come riserva. Grazie a tutto il team per avermi dato questa grande opportunità".

Jean-Marc Finot, Vice Presidente di Stellantis Motorsport, ha aggiunto: "Siamo molto lieti di offrire a Malthe un posto nel nostro team WEC per la stagione 2025. Nell'ambito della strategia di Stellantis Motorsport per la promozione di giovani piloti di talento, Malthe ha mostrato progressi costanti e molta maturità".

"La sua promozione è il prossimo passo logico nella sua carriera e siamo convinti che sarà una risorsa per il team nella Peugeot 9X8."