Grande forcing per Riccardo Pera tra WEC e titolo GT4

Il pilota lucchese Riccardo Pera ha chiuso la stagione 2020 nel World Endurance Championship sul tracciato del Bahrein al volante della Porsche RSR del Team Dempsey Proton.

Per la Porsche #77 il fine settimana è apparso in salita fin dalla giornata del giovedì. Le performance della vettura di Stoccarda erano eccellenti sull’asciutto, ma sul passo gara “long run” le cose cambiavano.

La causa del problema, dipendeva dal forte degrado degli pneumatici solo dopo dieci passaggi. La zavorra aggiuntiva di 30 kg come handicap per i buoni risultati a Spa e alla 24H di Le Mans, andava ad influire proprio sulle coperture.

La gara è partita con il tedesco Ried alla partenza e lo stint iniziale che purtroppo lo ha visto scendere fino alla decima posizione e staccato dalle posizioni di testa. Nello stint centrale è salito il norvegese Olsen e lo stint finale per Riccardo.

Entrambi hanno dato il meglio e sono riusciti a recuperare tre posizioni, tagliando il traguardo in settima posizione. Come sempre Riccardo ha saputo mettersi in evidenza, con il miglior tempo dell’equipaggio (terzo assoluto) e due sorpassi che hanno confermato la sua velocità e freddezza.

Il Mondiale ha chiuso qui una difficile stagione 2020 a causa della pandemia, per Riccardo comunque c’è la soddisfazione di aver chiuso nella top five nella classifica finale della classe GTE, dietro a Ferrari e Aston Martin, raggiungendo cosi l’obiettivo della stagione.

Da incorniciare il podio di SPA e soprattutto il secondo posto, al debutto, nella 24H di Le Mans. Per il lucchese, nel 2020, è arrivato anche il titolo nel Campionato Italiano GT Endurance in classe GT4 che si è chiuso sul circuito brianzolo di Monza nel weekend del 6-8 Novembre, a bordo della Porsche Cayman GT4 del Team Ebimotors gestito da Enrico Borghi.

Finale di stagione con la vittoria della tre ore, insieme ai compagni di squadra Sabino De Castro e Paolo Gnemmi. Stagione tirata contro degli ottimi avversari come Guerra-Neri-Riccitelli a bordo della BMW M4.

Riccardo Pera: "È stata una stagione impegnativa e soprattutto caratterizzata dalla pandemia. Sono felice di aver potuto gareggiare, sempre nel rispetto delle regole. L’ultima gara del WEC è stata veramente difficile, la zavorra si è fatta sentire oltre modo, non riuscivamo a conservare gli pneumatici".

"Insieme a Team e ai compagni di squadra, non ci siamo arresi e abbiamo comunque fatto del nostro meglio per chiudere al meglio la stagione. Un anno che comunque mi ha portato il secondo posto a Le Mans, il podio di Spa e il titolo GT4. Spero di risalire al più presto in macchina e ringrazio coloro che hanno permesso tutto questo".