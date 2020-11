24h Le Mans: i test pre-gara fissati il 6 giugno 2021

La giornata di test per la 24h di Le Mans 2021 si terrà domenica 6 giugno, ossia una settimana prima della gara vera e propria.

L'Automobile Club De l’Ouest ha pubblicato nella giornata di lunedì il calendario degli impegni che riguardano il Circuit de la Sarthe e con l'evento del FIA World Endurance Championship fissato per il 12-13 giugno, si è deciso di far arrivare le squadre una decina di giorni prima, lasciando poi i materiali per i giorni antecedenti la corsa in modo da procedere con verifiche tecniche e quant'altro.

Se non altro, la notizia è che si ritornerà a provare a Le Mans prima della gara, cosa che in questa stagione non era stata possibile causa pandemia di Coronavirus.

In attesa delle conferme ufficiali, nonostante manchino ancora 7 mesi, abbiamo già i primi inviti per la entry-list, tutti scattati in automatico tramite i vincitori dell'88a edizione della 24h, ai quali si aggiungono quelli di ELMS e Michelin Le Mans Cup.

Nello specifico, si tratta della LMP2 di United Autosports, prima a Le Mans 2020 e Campione ELMS, e delle LMGTE di Classe Am dei team Proton Competition (Campione ELMS), Kessel Racing (secondo ELMS), TF Sport (primo a Le Mans 2020 in categoria) ed Iron Lynx (primo in GT3 in Le Mans Cup).

Più avanti si sapranno anche i nomi dei partecipanti provenienti da Asian Le Mans Series e IMSA (vincitori di Jim Trueman Award e Bob Akin Award).