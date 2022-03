TCR Italy | Romani all'esordio con la Hyundai di Next Motorsport

Carica lettore audio

Emanuele Romani debutterà nel TCR Italy con il team Next Motorsport di Adriano Visdomini per la stagione 2022.

La scorsa settimana si è svolto al Mugello un test per conoscere la Hyundai i30 N TCR. Una nuova avventura per il pilota romano che passa alla trazione anteriore, una nuova sfida dopo il GT e i Prototipi.

Le temperature del tracciato non erano ottimali; nonostante questo, è stato importante percorrere chilometri e lavorare sul “funzionamento” degli pneumatici Hankook che in questa stagione saranno utilizzati nella serie turismo tricolore.

Sarà sicuramente una stagione impegnativa, ma c è la novità delle gomme che richiederà un nuovo lavoro per tutte le squadre e i relativi piloti.

Next Motorsport, Hyundai i30 N TCR Photo by: Next Motorsport

Romani salterà la prima uscita di Monza per impegni già presi e partirà da Imola nel weekend del 6-8 maggio. Intanto proseguirà la preparazione in vista dell’appuntamento sul Santerno e nelle prossime settimane sapremo dove si svolgeranno i test.

"Sono molto contento di aver raggiunto un accordo con Next Motorsport di Adriano Visdomini - afferma Romani - Per me è partita una nuova avventura, dalla trazione posteriore all’anteriore. Sono rimasto impressionato dalla potenza della Hyundai, divertente e maneggevole, si arriva dentro la curva con tanta velocità".

"Ottima la percorrenza in curva e il grip degli pneumatici, anche con molti chilometri, posso dire che la macchina "c'è" ed è incredibile. Attendo il prossimo test e la prima gara, non vedo di risalire in vettura".