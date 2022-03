TCR Italy | Next al Mugello prova le sue Hyundai per il 2022

Carica lettore audio

Next Motorsport ha iniziato la preparazione della stagione turismo 2022, scendendo in pista al Mugello con le due Hyundai i30 N TCR.

L’appuntamento toscano ha permesso al team di “riaccendere” i motori, per una nuova esaltante stagione.

Durante le due giornate si sono alternati al volante Alberto De Ambroggi, Adriano Visdomini, Emanuele Romani e il giovane Marco Butti.

Temperature non proprio primaverili, ma è stato possibile utilizzare gli pneumatici Hankook, la novità della stagione 2022 del TCR Italy, ma già utilizzate nella Coppa Italia by Gruppo Peroni Race.

Next Motorsport, Hyundai i30 N TCR Photo by: Next Motorsport

Il giovane Butti si è destreggiato come sempre, mentre per De Ambroggi è stata la prima volta sulla vettura coreana, così come per Emanuele Romani, subito a suo agio.

Nelle prossime settimane saranno ufficializzati gli equipaggi e i campionati dove Next Motorsport sarà presente.

"Sono contento di questa prima uscita stagionale. Le temperature dell’asfalto sono state basse in entrambe le giornate, ma nonostante questo siamo riusciti a girare con continuità con tutti i piloti presenti", spiega Visdomini.

"Buono l’approccio di De Ambroggi e di Romani, entrambi alla prima presa di contatto. Butti già conosce la macchina e si è trovato a suo agio da subito. In aprile prenderà via la nostra stagione, da definire dove e con chi saremo in pista".