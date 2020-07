Daniele Cappellari lo aveva promesso: se la sua Volkswagen fosse rimasta invenduta, un pensiero al TCR Italy l'avrebbe sicuramento fatto.

E rieccolo qui, il pilota veneto, pronto a riportare la Golf GTI TCR in azione nella serie turismo tricolore per il round di Misano, ovviamente presente accompagnato solamente dalla moglie e DS Fabiola Forchini per indossare casco, guanti e tuta, oltre che a sporcarsi le mani per revisionare ai box la propria vettura.

"Beh, sono stato fermo per tutto l'inverno, la voglia di correre non mi manca, quindi perché stare a guardare? - ha detto il 43enne a Motorsport.com - Sono davvero carico, mi manca molto la pista e l'adrenalina di un weekend di gara, anche perché è dallo scorso ottobre che non muovo la macchina dal mio garage".

Nella vita Cappellari fa il meccanico a Roma, prendendosi cura non solo della sua auto, ma anche di altre che - bisogna dirlo - si diverte a sistemare. Dopo un lungo periodo lontano dalle competizioni era quindi venuto il momento di riaccendere il motore della Volkswagen, che però sarebbe ancora in vendita sul portale TCR Racing Market...

"Sì, lo so. Ma una macchina non puoi tenerla ferma in garage senza muoverla, quindi ci penserò io, in attesa che qualcuno si faccia avanti per averla. Nel frattempo, l'ho già revisionata per Misano, ma soprattutto le ho apportato tutti gli aggiornamenti che la Volkswagen ha prodotto, come ponte posteriore, sospensioni e attacchi".

"E' perfetta, l'unica cosa che è rimasta è una parte riparata ancora col nastro adesivo, un piccolo ricordo di un contatto dello scorso anno! Ma perché sistemarla quando tanto le battaglie non mancano e quindi potrebbero lasciarti nuovi segni? Quindi me la tengo così e se dovrò tirare una sportellata, non avrò nulla di che preoccuparmi!"

E si sa, che nelle corse turismo le sportellate non mancano, specialmente in un TCR Italy che già nel primo round del Mugello ha mostrato un livello davvero elevato e tanti piloti pronti a giocarsela col coltello tra i denti.

"Ci sono tanti giovani che hanno rinvigorito la griglia di partenza, uno per esempio è Eric Brigliadori, che avevo già avuto modo di conoscere in Coppa Italia, ma anche Francesca Raffaele e Felice Jelmini hanno dimostrato il loro carattere e talento".

"Mi presento in pista a secco di test, non ho avuto tempo e modo di farne, ma personalmente il mio obiettivo è giocarmela per la zona punti. Ho notato che c'erano parecchie vetture DSG al Mugello che sono andate forte, però io ho la Golf con il cambio Sequenziale quindi mi aspetto essere davanti a loro, almeno per quello che dovrebbero essere i valori sulla carta".

Come detto, Cappellari farà ancora una volta tutto "in proprio", con l'unica eccezione della moglie-DS Fabiola al muretto a dargli un paio di... dritte.

"Il team CRC (Cappellari Reparto Corse) è formato da me stesso, perché sto bene così, con poca gente attorno, meno siamo ai box e meglio è! (ride, ndr). Scherzo, ovviamente sanno tutti che corro per passione e il mio divertimento non è solamente in pista, ma anche sistemarmi da solo la vettura e vivere a pieno quella che è l'essenza pura del concetto TCR. Fabiola sarà un po' la mia... bussola! Ma al muretto qualcuno serve, soprattutto per sbrigare le faccende burocratiche perché ne ho già parecchio di fare pilota, meccanico, ingegnere e quant'altro!".

"Nel weekend di Misano sarò in pista solo nelle Prove Libere 2 di venerdì pomeriggio, giusto per levare un po' di polvere di dosso dal pilota e dalla macchina. In Qualifica cercherò di fare del mio meglio, ma non è mai stato il mio forte, mentre in gara darò tutto per divertirmi e togliermi delle soddisfazioni. Il tutto con solo 6 gomme, perché tanto so come gestirle al meglio; quelle usate le monto al posteriore per fare girare meglio l'auto".

Ma la domanda finale è: Daniele sarà in pista solo a Misano, o lo rivedremo con il suo marchio TCR DNA anche nei prossimi appuntamenti della serie tricolore?

"Per adesso facciamo Misano, naturalmente sfoggiando il mio amato #76. Ho trovato però qualcuno disposto a darmi una mano, per cui non escludo di partecipare a qualche altra gara. Per ora andiamo in Romagna, che è già una buona ripartenza dopo tanto tempo fermo e chiuso in casa per via della pandemia. Per il resto, si sa, lo scopo principale è divertirmi, quindi andrò dove so che posso farlo!"