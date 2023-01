Tragedia nel motorsport: è morto Ken Block

Carica lettore audio

Un lutto improvviso ha colpito il mondo dei rally ma, più in generale, dell'intero motorsport. Ken Block è morto nella notte in seguito a un terribile incidente su una motoslitta mentre si trovava nello stato dello Utah.

A confermare il decesso del 55enne nativo di Long Beach è stato il suo team, l'Hoonigan Racing Division, attraverso un breve comunicato apparso nella prima mattina di poggi.

"Con nostro profondo cordoglio possiamo confermare che Ken Block è morto in seguito a un incidente in motoslitta nella giornata di oggi. Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E, cosa ancora più importante, un padre e un marito. Ci mancherà immensamente. Preghiamo tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento così difficile".

Pochi minuti dopo è arrivato anche il comunicato dell'ufficio dello sceriffo di Wasatch County, luogo in cui è avvenuto l'incidente. In questo si può anche evincere come Block abbia perso la vita nell'incidente, anche se sarà il medico legale a stabilire le effettive cause della morte dopo aver compiuto l'autopsia sulla salma del californiano.

"2 Gennaio 2023, approssimativamente alle 2 di pomeriggio, il Wasatch County 911 Center ha ricevuto una chiamata in cui veniva riportato un incidente in motoslitta avvenuta alla Mill Hollow Area".

"Il pilota Kenneth Block, 55 anni di Park City, Utah, stava guidando una motoslitta su un pendio ripido quando, a un certo punto, la motoslitta si è ribaltata, finendo sopra di lui".

Ken Block Photo by: Audi Communications Motorsport

"Block è stato dichiarato deceduto sulla scena dell'incidente per le ferite riportate nell'incidente. Il signor Block stava guidando assieme a un gruppo, ma era solo quando è avvenuto l'incidente. L'ufficio del medico legale determinerà la causa ufficiale del decesso".

"Siamo addolorati per la perdita di Kenneth e i nostri cuori sono la sua famiglia e suoi amici, così profondamente colpiti dalla sua scomparsa. Ringraziamo tutti i nostri primi soccorritori per il loro continuo servizio".

Ken Block, cofondatore di DC Shoes, ha iniziato a gareggiare negli Stati Uniti 18 anni fa, nel 2005, nel campionato Rally America. Nel giro di due anni era riuscito a prendere parte al primo evento WRC, ma la svolta della sua carriera è arrivata nel 2010, quando firmò un contratto con Ford, realizzando il Monster World Rally Team.

Questo sodalizio lo portò a correre nel Global RallyCross Championship con il team, poi rinominato Hoonigan Racing Division. Nel 2015 si classificò al secondo posto nel campionato, prima di passare al FIA World Rallycross Championship a partire dall'anno successivo.

Nel 2022 era tornato a correre nei rally statunitensi, perdendo di un soffio il titolo nazionale in favore di Brandon Semenuk. Al di là della parte motorsport, la sua carriera ha incontrato fama a livello mondiale per i suoi celebri video in cui si rendeva protagonista di gimkane millimetriche.

Video virali che includevano costruzioni di auto selvagge, acrobazie ad alta velocità filmanete in tutto il mondo. Questi hanno accumulato oltre 500 milioni di visualizzazioni dal lancio del primo episodio avvenuto nel 2008.

All'inizio dello scorso anno Block aveva annunciato la separazione da Ford, per poi ufficializzare il nuovo accordo con Audi incentrato su veicoli elettrici ad alte prestazioni. Questo ha portato alla realizzazione del primo video di Elecrikhana, pubblicato a ottobre 2022, in cui Block ha fatto girare la Hoonitron. Si tratta di una concept car rally S1 a propulsione elettrica sulla pista di Las Vegas.

Block lascia la moglie Lucy e tre figli. Alla famiglia di Ken vanno le condoglianze di tutta la Redazione di Motorsport.com.