Kovalainen: nel 2023 rally in Europa con il nipote di Raikkonen L'ex pilota di Formula 1, parteciperà al campionato finlandese di rally il prossimo anno dopo aver trovato l'accordo per guidare per un nuovo team al fianco del nipote di Kimi Raikkonen.

L'ex pilota di McLaren, Renault, Caterham e Lotus F1 è passato al rally a tempo pieno nel 2022 dopo il suo ritiro dal campionato SUPER GT, ed ha conquistato il Campionato giapponese di rally in questa stagione alla guida di una Skoda Fabia Rally2 insieme al co-pilota Sae Kitagawa. Dopo il successo nella serie nazionale giapponese, il finlandese ha fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo Rally in occasione del Rally del Giappone, disputato a novembre, che ha portato il 41enne ad ottenere un punto al debutto grazie al 10° posto assoluto, il quarto nella classe WRC2. Parlando con Motorsport.com dopo l'evento, Kovalainen ha espresso il desiderio di partecipare a un rally in Europa in futuro e da allora è stato messo a punto un accordo, annunciato oggi che vedrà Kovalainen prendere parte al campionato nazionale finlandese guidando per il nuovissimo team Secto Labs. Kovalainen sarà ancora una volta al volante di una Skoda Fabia Rally2, ma sarà affiancato dalla conduttrice radiofonica e personaggio mediatico finlandese Janni Hussi nel ruolo di copilota. Hussi ha fatto il suo debutto come copilota lo scorso anno, partecipando a due eventi nazionali al fianco del campione Junior WRC 2021 Sami Pajari. Heikki Kovalainen, Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images A causa di un'agenda fitta di impegni, Hussi non parteciperà all'Arctic Lapland Rally del 12-14 gennaio, mentre Miikka Anttila sarà il sostituto. "Dopo il Campionato del Mondo Rally in Giappone le cose sono andate avanti rapidamente. Ci siamo seduti con la squadra e siamo giunti rapidamente a un accordo", ha dichiarato Kovalainen parlando dell'accordo triennale con i media finlandesi. "Partecipare al Campionato Rally è stato un mio grande sogno per molto tempo. È fantastico che il sogno si stia finalmente realizzando". Kovalainen sarà affiancato nel team Secto Labs da Justus Raikkonen, il nipote diciassettenne del campione di F1 2007 Kimi. Raikkonen piloterà una Peugeot 208 con specifiche Rally4 nel campionato. L'adolescente ha impressionato al suo debutto nel WRC al Rally di Finlandia di quest'anno, vincendo la categoria Rally4 con 24 minuti di vantaggio.