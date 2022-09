Carrera Cup Italia | Vallelunga, Raptor c'è: "Crocevia stagionale"

Carica lettore audio

Si avvicina il ritorno della Porsche Carrera Cup Italia e in Raptor Engineering tira l’aria delle occasioni speciali: dopo due mesi di pausa ecco il quarto round stagionale il prossimo weekend sull’Autodromo di Vallelunga.

Il circuito romano è tappa di casa sia per il team manager Andrea Palma sia per uno dei tre piloti della compagine modenese, Marco Cassarà. Come appuntamento che inaugura la seconda metà di stagione, Vallelunga è in realtà cruciale per l’intera squadra, in lizza in tutte le categorie, e le tre 911 GT3 Cup “targate” Centro Porsche Catania in livrea nero-rosso-blu, con tanto di new-entry.

Raptor, infatti, accoglierà per la prima volta in gruppo Massimiliano Montagnese, il pilota calabrese campione in carica della Silver Cup al rientro nella stessa classe con la vettura leggermente più datata (modello “991 gen.II”) rispetto alle due “992” che si giocheranno assoluta e Michelin Cup.

Nella generale, per il team Aldo Festante riparte con l’obiettivo di dar seguito alla competitività mostrata al Mugello e soprattutto di concretizzarla. Il 22enne driver di Capua è già entrato in top-5 in stagione, ma non è riuscito ad agguantare il podio e a Vallelunga arriva dopo i test di settimana scorsa.

La classifica più “calda” è quella della Michelin Cup, dove Cassarà è impegnato nella difesa del titolo conquistato nel 2021 proprio con Raptor e al momento il pilota romano occupa la seconda posizione a un solo punto dalla vetta detenuta da Alberto De Amicis (con lui sarà un autentico "derby").

A capo della squadra, Palma dichiara: “Vallelunga sarà il crocevia del campionato, un round speciale quanto importante per noi. Il team ci arriva con Cassarà in piena corsa per il titolo ‘Michelin’, mentre con Festante abbiamo effettuato un test e abbiamo visto cose interessanti, gli forniremo tutto il supporto necessario. La Carrera Cup è il campionato più difficile in Italia e sarebbe bello per la squadra riuscire a ottenere almeno un podio assoluto. In più c’è la novità Montagnese e cercheremo di giocarcela ai vertici pure in Silver Cup. A Vallelunga tengo molto: è la pista dove sono cresciuto, potrei correrci bendato e spero che possa essere d’aiuto ai nostri. Teniamo a far bene, avremo diversi partner del team al nostro fianco e sono certo che il pubblico tiferà per noi”.

Stuzzicato dal round casalingo, Cassarà aggiunge: “I due mesi di pausa mi hanno permesso di recuperare in pieno da un piccolo infortunio muscolare e ora mi sento pronto per il finale di stagione. Vallelunga è la pista di casa e voglio rifarmi rispetto a quanto accaduto lo scorso anno quando sono rimasto coinvolto in un incidente tanto spettacolare quanto fortunatamente senza conseguenze per il sottoscritto!”.

Sull’autodromo intitolato a Piero Taruffi il monomarca organizzato da Porsche Italia si ripresenta in pista con uno schieramento di ben 36 auto al via impegnate nelle due gare da 28 minuti + un giro sabato alle 16.30 e domenica alle 12.00. Entrambe le corse prevedono la diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e il live streaming in HD su www.carreracupitalia.it. La gara 2 di domenica è disponibile anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).