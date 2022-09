Carrera Cup Italia | Vallelunga, Bonaldi all'attacco: "Obiettivo podio"

Carica lettore audio

Dopo due mesi di una lunga pausa estiva il tracciato romano di Vallelunga dà il via alla seconda parte di stagione della Porsche Carrera Cup Italia. E' dunque il momento ideale per resettare tutto e ripartire con buoni propositi, soprattutto per chi non è riuscito in quanto prospettato a inizio anno nei primi tre round disputati.

Esattamente ciò che intende fare Bonaldi Motorsport, che riparte con Andrea Fontana, rientrato proprio quest'anno nel monomarca di Porsche Italia. La compagine bergamasca è stata tra le protagoniste della prima metà di stagione e il pilota bellunese si è dimostrato veloce e caparbio in molteplici occasioni (e infatti dopo Imola gli è stato anche riconosciuto da Tag Heuer un Don't Crack Under Pressure "moment").

Per alcune situazioni e circostanze poco favorevoli (alcune davvero sfortunate), non sono tuttavia arrivati quei risultati che in squadra ci si poteva legittimamente aspettare. Il miglior piazzamento finora ottenuto è il quinto posto di gara 1 a Misano Adriatico, ma dimostrando di potersela giocare con i primi in ogni weekend.

La tappa di Vallelunga è l’occasione per concretizzare quanto intravisto e per rilanciarsi in campionato: “E' una pista che mi piace e in cui mi sono sempre trovato a mio agio - dichiara Fontana -: nell’ultima gara in cui ho corso sul tracciato romano ho ottenuto una pole position… L’obiettivo del weekend è quello di conquistare quei risultati che per diversi motivi non siamo ancora riusciti a ottenere, nonostante le potenzialità che abbiamo dimostrato di avere. Inutile nascondersi, puntiamo al podio! Sarà fondamentale lavorare al meglio nella giornata di giovedì, in cui è prevista una lunga sessione di test”.

Le due gare del quarto round della serie delle 911 GT3 Cup si disputano sabato alle 16.30 e domenica alle 12.00. Entrambe saranno trasmesse in diretta HD su Sky Sport Arena e in streaming su www.carreracupitalia.it. Gara 2 disponibile anche in chiaro su Cielo, al canale 26 del digitale terrestre.