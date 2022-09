Carrera Cup Italia | Villorba Corse va all'attacco a Vallelunga

Carrera Cup Italia | Vallelunga, Cerqui "avvisa" Quaresmini

Tutto pronto per il via di oggi pomeriggio al round numero quattro del monomarca tricolore edizione 2022. Ieri nel test pre-gara miglior crono per il campione in carico, chiamato anche lui a rimontare sull'attuale leader Quaresmini: "Siamo partiti con il piede giusto. Devo recuperare punti, il focus sarà quello di stare più avanti possibile e sfruttare ogni occasione".