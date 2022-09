Carrera Cup Italia | Vallelunga, Quaresmini punta alla spallata

Carica lettore audio

Qualifica "vinta" a millesimi su un avversario diretto come Giorgio Amati (con il quale si complimenta) e tre ulteriori punti incassati e aggiunti alla sua leadership in Porsche Carrera Cup Italia. Non poteva iniziare in maniera migliore il sabato di Gianmarco Quaresmini nel quarto round del prestigioso monomarca di scena sul circuito di Vallelunga.

E ora per il pilota bresciano di Ombra Racing l'occasione è d'oro in vista di gara 1 oggi alle 16.30 (diretta Sky Sport Arena e www.carreracupitalia.it) per allungare ulteriormente in campionato. Malgrado il già titolato nel 2018, forse anche per alleggerire le pressioni, rimarca soprattutto la prestazione della stessa qualifica, per la quale è stato premiato con il trofeo Q8 Hi Perform dal direttore delle operazioni della Carrera Cup Max Busnelli e dove mancava in pole position dal Mugello del luglio 2021.

Un anno e due mesi dopo, queste le parole di Quaresmini: "Certamente sono anche 3 punti fondamentali per il campionato, ma volevo fare la pole! Era tanto che non ci riuscivo e quindi l'ho cercata. I primi due giri non sono stati perfetti ma sapevo di avere ancora qualcosina in tasca. Non dovevo esagerare, ho cercato di concentrarmi ed è andato tutto bene. Complimenti ad Amati, mi ha fatto veramente sudare! Oggi l'obiettivo è stare lì davanti e cercare di guadagnare ulteriormente".

A margine, da segnalare che sulla griglia di partenza di gara 1 sconteranno 10 posizioni Caglioni (pneumatico non registrato nelle libere: da p6 a p16) e 2 posizioni Festante (da p9 a p11 per il contatto della precedente gara al Mugello; poi partirà p10 per la penalty a Caglioni), mentre a Randazzo sono stati cancellati tutti i tempi delle qualifiche per eccessiva velocità rilevata in pit lane e dunque il driver partenopeo si schiererà a fondo gruppo, 34esimo (non 35esimo per via del forfait di Siksnelis, che ha abbandonato dopo le libere ufficialmente per un'indisposizione).