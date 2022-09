Carrera Cup Italia | Vallelunga, Quaresmini va in pole e allunga!

Carica lettore audio

Le spettacolari qualifiche di Vallelunga premiano Gianmarco Quaresmini nel quarto round della Porsche Carrera Cup Italia. In mattinata l'alfiere Ombra Racing ha ottenuto la pole position per gara 1 di oggi pomeriggio grazie a un bel giro nei minuti finali della decisiva PQ2 coronato con il tempo di 1'34"281.

E' un risultato già molto importante per l'attuale capoclassifica del monomarca tricolore, che oltre a partire davanti a tutti accumula ulteriori 3 punti di vantaggio sugli inseguitori. Inseguitori che hanno concluso una qualifica molto equilibrata immediatamente alle sue spalle.

In primis un brillante Giorgio Amati. Il riminese di Ghinzani Arco Motorsport si conferma al top fra gli under 24 dello Scholarship Programme e scatterà in prima fila al fianco di Quaresmini, che sul giro veloce lo ha staccato di appena 20 millesimi.

Seconda fila per Matteo Malucelli, terzo a 2 decimi con la 911 GT3 Cup del team di famiglia, e per Alberto Cerqui. Il campione in carica, ora a meno 34 punti da Quaresmini in classifica generale, ha concluso quarto a 3 decimi.

A soli 4 decimi positiva qualifica per Giammarco Levorato, entrato in top-5 con Tsunami RT seguito da Leo Caglioni (Ombra racing), sesto a mezzo secondo ma con la penalità di 10 posizioni da scontare in griglia a causa dell'utilizzo di uno pneumatico non registrato ieri nelle libere.

Non ha pagato la mossa di rientrare ai box e ripartire per Diego Bertonelli, unico a tentare tale strategia. Al top ieri nelle libere, l'alfiere BeDriver è settimo (ma scatterà dalla sesta piazza) a precedere altri due protagonisti a mezzo secondo dal leader: Benny Strignano (Villorba Corse) e Aldo Festante (Raprot Engineering).

La top-10 arride anche al team di casa AB Racing - Centri Porsche Roma grazie al decimo crono ottenuto alla sua prima Vallelunga dal 22enne sudafricano Keagan Masters, a 7 decimi da Quaresmini e di un soffio davanti a Enrico Fulgenzi (EF Racing.

Mai forse così convincente in stagione, continua la crescita costante di Jorge Lorenzo. Il pluridecorato della MotoGP ha ottenuto la sesta fila girando a soli 8 decimi dalla pole position. Considerando che il target era di contenere il distacco a un secondo la prestazione è andata anche oltre le aspettative per l'ora pilota ufficiale del Team Q8 HI Perform.

Scorrendo i tempi, con un ottimo 17esimo crono assoluto (1'35"715) il capoclassifica Alberto De Amicis si è guadagnato un'importante pole position di Michelin Cup. Il driver di Guidonia in forze a Ebimotors ha preceduto di 3 decimi Marco Cassarà (Raptor Engineering), autore di un comunque buon secondo tempo di categoria a sua volta davanti a Francesco Maria Fenici (AB Racing) a completare un terzetto interamente formato da piloti di casa.

In top-5 sono quindi entrati Piero Randazzo per Ombra Racing e l'esordiente tedesco in Carrera Cup Alexander Schwarzer per BeDriver), mentre Alex De Giacomi (Tsunami RT) è solo sesto e dunque chiamato al recupero in gara per rimanere agganciato al duo De Amicis-Cassarà in classifica.

Da segnalare l'uscita di pista in ghiaia alla curva del Semaforo di Carlo Scarpellini (Racevent)a due minuti dal termine della PQ1 con conseguente Full Course Yellow che di fatto ha congelato il finale, mentre in Silver Cup esulta Paolo Venerosi (che regala a Ebimotors la seconda pole di giornata) nel bel terzetto "di mischia" atteso in gara che comprende l'attuale leader Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e il rientrante campione in carica Max Montagnese (Raptor Engineering).

Ora parola a gara 1 del weekend, davvero molto interessante in ottica campionato e al via oggi pomeriggio alle 16.30, con trasmissione in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .