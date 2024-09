Carrera Cup Italia | Vallelunga, Klein guarda oltre: "C'è il margine per migliorare"

Alla prima presenza in un weekend di gara a Vallelunga, Marvin Klein e il team Target Competition, come aveva già fatto il compagno di squadra Janne Stiak nel test di giovedì, hanno confermato la compagine alto-atesina ai vertici del quinto round della Porsche Carrera Cup Italia anche nelle libere del venerdì.

E' un messaggio che vale quello lanciato al campionato dal già bi-campione francese, Phe sfida Larry Ten Voorde e Keagan Masters da una posizione al momento privilegiata. Klein è terzo in classifica e deve recuperare 11 punti all'olandese campione in carica e 2 al rivale sudafricano.

Ten Voorde ha concluso anzitempo il turno di oggi (è rientrato ai box a 8 minuti dalla fine quando è stata chiamata la seconda full course yellow di giornata) e si è accontentato del 15esimo tempo assoluto, per la verità sembrando un po' contrariato appena sceso dalla vettura, anche se dalla Fulgenzi Racing sono arrivate solo rassicurazioni: "E' tutto ok, aveva completato il lavoro previsto".

Di sicuro nella qualifica di domattina i conti dovranno farli anche con lui, mentre per Masters, che proprio a Vallelunga nell'annata d'esordio 2022 fu ottimo protagonista sul podio, sono decisamente incoraggianti i segnali in arrivo dal Team Q8 Hi Perform, la cui 911 GT3 Cup è seguita tecnicamente da Ombra Racing.

Il team bergamasco nelle libere ha piazzato Lirim Zendeli al terzo posto e Oliver Gray al quinto, mentre Masters è settimo: dunque ben tre vetture nelle zone di vertice.

Ricordata l'ottima prova di Francesco Braschi a guidare la truppa degli italiani, secondo e piuttosto contento del lavoro svolto durante il turno insieme a Dinamic Motorsport, è comunque rimasto il team Target Competition il... target.

Giovedì Stiak e venerdì Klein, due indizi che si vedrà soltanto sabato mattina se si trasformeranno in prova nella... prova ufficiale.

E se dunque Klein (o al limite Stiak) piazzeranno la zampata vincente per la pole position, che fra l'altro varrebbe anche i primi, pesantissimi 2 punti del fine settimana capitolino. Il pilota francese è apparso piuttosto soddisfatto alla fine delle libere: "Iniziare il weekend così - ha dichiarato - non è stato affatto male. Stiamo lavorando sulla macchina e anche io su me stesso e abbiamo migliorato molto, abbiamo preso la giusta direzione ma ora diventa fondamentale dover continuare così".

Perché naturalmente ancora è solo l'inizio e quello che conta arriverà a breve: "C'è sempre spazio per un miglioramento - prosegue allora Klein -; è quello che cerco sempre, per questo continuerò a concentrarmi su me stesso e la squadra sta facendo un ottimo lavoro".

Con i riscontri in ballo sul confine tra l'1 e 33 e l'1 e 34, è difficile fare previsioni per la qualifica, ma l'aria di record si respira certamente, anche se poi per riuscirci è sempre cruciale mettere tutto insieme e fra l'altro, un po' come a Misano, a Vallelunga in particolare anche il traffico potrebbe giocare un ruolo preminente e infatti è un'evenienza temuta un po' da tutti i big.

"In qualifica - conclude il francese - penso avremo un grip migliore e temperature un po' diverse, quindi avremo bisogno comunque di adattarci. Sarà una qualifica con tutti davvero vicini, quindi dovremo anche essere bravi a ritrovarci nella miglior posizione per un buon giro e nelle migliori condizioni, in ogni caso il lavoro che conta di più dovrà completarsi in gara".

L'appuntamento allora è per sabato mattina (domani) alle 9.45 con le qualifiche e alle 16.40 con gara 1, in diretta su Dazn e www.carreracupitalia.it.