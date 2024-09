Carrera Cup Italia | Vallelunga: Klein segna il passo nelle libere

Si è aperto con la firma di Marvin Klein sulle prove libere del venerdì il quinto e penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia di scena sull'Autodromo di Vallelunga. In vista delle qualifiche di domattina, il bi-campione francese di Target Competition ha iniziato al meglio la rincorsa a Larry Ten Voorde, al quale paga ancora 11 punti in classifica generale, e ha piazzato il crono di 1'34"229 proprio sulla bandiera a scacchi dell'ora prevista per il turno.

Come ieri nel test, quando Janne Stiak era stato il più veloce in 1'33"977, il team alto-atesino è apparso particolarmente in palla, con anche il 17enne rookie tedesco entrato comodamente in top-5 grazie al quarto riscontro a 3 decimi dal "capitano".

Alle immediate spalle del quale, però, ha fatto capitolino un pimpante (nonostante l'influenza dei giorni scorsi) Francesco Braschi. Il 19enne cattolichino di Dinamic Motorsport era in testa fino all'exploit finale del francese e ha quindi concluso con il secondo best lap a un solo decimo da Klein, seguendo gli ultimi minuti dal box insieme al team manager Gianni Morbidelli.

Oltre a Target, due vetture in top-5 oggi le ha piazzate anche Ombra Racing, grazie al terzo crono di Lirim Zendeli ad appena 40 centesimi da Braschi, con il quale è in lotta per il nuovo titolo Rookie, e al quinto del britannico Oliver Gray, che ha chiuso a 3 decimi da Klein sui livelli di Stiak.

C'è dunque tanto Scholarship Programme lì davanti, mentre la seconda metà della top-10 ospita diversi "senatori". Fra questi, bene Diego Bertonelli, sesto con TDE a mezzo secondo e in testa per alcuni minuti a metà sessione. A 5 decimi c'è anche Keagan Masters, settimo con il Team Q8 Hi Perform e dunque anche lui, altro rivale per il titolo, ben davanti a Ten Voorde, che al volante della 911 GT3 Cup di Fulgenzi Racing ha ottenuto soltanto il 15esimo riscontro a oltre un secondo da Klein, trascinandosi dietro per tutta la sessione il giovane compagno di squadra Flynt Schuring.

ornando alla top-10, l'ottava piazza odierna se l'è presa Simone Iaquinta, a 6 decimi con prima Ghinzani, mentre a 9 decimi seguono il padrone di casa Flavio Olivieri, il sorprendente rookie romano di Raptor Engineering, e i due portacolori BeDriver Alberto Cerqui e Bayley Hall, l'australiano che ha chiuso 11esimo dietro al compagno di squadra bresciano.

In Michelin Cup, Cesare Brusa prosegue l'ottimo trend inaugurato con il primo successo centrato a Imola con il miglior tempo di categoria, l'1'35"666 fatto segnare con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani.

Staccato di ben 4 decimi il duo di Ebimotors formato da Paolo Gnemmi e Alberto De Amicis, che a sua volta precede di un soffio il rivale per il titolo Francesco Fenici, quarto con Raptro Engineering, mentre leggermente più staccati seguono Stefano Stefanelli (Team Malucelli) e Alex De Giacomi (Tsunami RT).

Due le Full Course Yellow impiegate durante le libere, la prima, qualche minuto dopo il semaforo verse, per un'uscita in ghiaia di Oliver Gragor alla curva del Semaforo, la seconda poco prima del finale per un'altra uscita al Semaforo, sempre senza particolari conseguenze, quella di Marco Galassi,

Ora il weekend ha in serbo il clou, con una fondamentale sessione di qualifica attesa per domani (sabato) mattina alle 9.45, seguita nel pomeriggio da una gara 1 quanto mai cruciale per le rincorse ai titoli in programma alle 16.40 con diretta su Dazn (anche in modalità gratuita) e live streaming su www.carreracupitalia.it sempre in alta definizione.

I tempi delle libere