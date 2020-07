Carrera Cup Italia, si riparte dal "forno" di Misano

Sono in corso le operazioni di verifica per la Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit. Il meteo è splendido ma come previsto le temperature sono molto elevate (34/35 gradi) e l'autodromo sarà un autentico "forno" per tuyto il secondo round 2020 del monomarca tricolore.

Anche per la sessione di libere delle 21.30 sono previste temperature ancora sui 30 gradi, anche se certamente piloti, auto e pneumatici potranno almeno "respirare" rispetto al test di ieri (con temperature che sull'asfalto hanno anche superato i 50 gradi) e alle qualifiche di domattina.

Attualmente tutti i protagonisti sono impegnati nella sessione fotografica ufficiale del campionato e il paddock, ben occupato da ventitré 911 GT3 Cup pronte a scendere in pista stasera, è praticamente deserto, con pure lo staff delle squadre il più possibile al riparo dal solleone.

Dopo il briefing del tardo pomeriggio e le libere dalle 21.30 alle 22.30 il weekend di Misano proseguirà sabato con le qualifiche che si disputano dalle 11.30 alle 12.00 (PQ1) e dalle 12.05 alle 12.15, ovvero i dieci minuti finali della PQ2 decisivi per la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, che va in scena in notturna e prende il via alle 22.00 (diretta tv su Sky Sport Arena).

Gara 2 conclude il weekend domenica con partenza alle 12.50 e diretta tv sia su Sky Sport Arena sia su Cielo. Le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.