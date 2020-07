Carrera Cup Italia, Altoè si carica: "A Misano possiamo spingere davvero"

Mentre a Misano Adriatico il caldo la fa già da padrone, proseguono gli ultimi preparativi nel paddock della Porsche Carrera Cup Italia, che affronta un secondo round del tutto particolare tra libere e gara 1 in notturna e qualifiche e gara 2 con il solleone.

Ultime fasi di preparazione anche in casa Raptor Engineering, il team fondato da Andrea Palma che, nonostante abbia saltato il test di ieri, da esordiente "totale" (anche Giovanni Altoè è alla prima stagione nel monomarca tricolore) vede prospettive diverse rispetto al debutto del Mugello, dove comunque con il 22enne driver veneto il team con base nel modenese aveva brillato in qualifica e poi sfiorato i primi punti della sua storia.

Le motivazioni già in vista delle prove libere di questa sera alle 21.30 sono elevate: "La squadra punta a proseguire il percorso di crescita e accumulare dati utili ed esperienza - spiega Palma, ormai calatosi al 100% nei panni del team principal -; stavolta non partiamo da zero. Il Mugello è stato anche un banco di prova per capire dove eravamo, per Misano abbiamo più chiari i dettagli che servono alla macchina per funzionare in modo efficace. Dobbiamo lavorare molto perché siamo ancora giovani e ogni gara per noi è come un test, ma mi auguro andremo sempre meglio. L'importante è non commettere errori e ogni volta tornare a casa con risultati positivi”.

Reduce da una serata insieme agli altri under 23 dello Scholarship Programme, Altoè è ancora più carico: “Misano sarà la gara dove possiamo spingere davvero. Avendo un po' più la macchina in mano voglio iniziare a capire esattamente come si prova a insidiare gli altri. All'esordio, ed è una questione che riguarda me in particolare, l'impegno maggiore ha riguardato la messa a punto e riuscire a trovare il passo gara. Adesso ho le idee più chiare e quindi sarà tutto diverso. Devo provare a migliorare e voglio migliorare tanto!”.