Carrera Cup Italia | A Vallelunga è sfida... capitale

Roma chiama e le 911 GT3 Cup rispondono per una sfida... capitale in casa Porsche. Reduce dal combattuto round di Imola che ha rimesso tutto in gioco nella rincorsa ai titoli in palio, la Carrera Cup Italia entra nella fase clou dell’edizione 2024 con il quinto e penultimo atto di scena da oggi a domenica sull’Autodromo di Vallelunga.

Scorrendo l’elenco iscritti e guardando anche al test ufficiale di ieri con riscontri già da “paura”, il monomarca tricolore presenta un tasso qualitativo sempre elevato e internazionale con ben undici Paesi rappresentati. Provenienti da quattro continenti diversi, sono 30 i piloti attesi al via sulle rispettive 911 GT3 Cup in quello che sul circuito capitolino si annuncia come un appuntamento fondamentale in vista del gran finale di Monza a ottobre.

Su tutti a Vallelunga spicca il rientro di Larry Ten Voorde. Nonostante l’assenza di Imola, l’alfiere di Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine è rimasto al comando della classifica assoluta con 154 punti, ma riprenderà la rincorsa alla conferma del titolo già conquistato lo scorso anno con un vantaggio che si è notevolmente assottigliato rispetto alla concorrenza diretta.

Il pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform Keagan Masters e il due volte campione in Francia Marvin Klein (Target Competition – Centro Porsche Bolzano, due volte a segno a Imola), infatti, ora inseguono l’asso olandese rispettivamente con sole 9 e 11 lunghezze da recuperare.

E sono tanti fra piloti esperti, pretendenti alla classifica Rookie e giovani outsider che mirano a inserirsi nella sfida di vertice e che quindi potrebbero ulteriormente rimescolare gli equilibri in pista, dove sono attese due gare ad alta tensione in programma sabato alle 16.40 e domenica alle 11.30.

Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn (anche in modalità gratuita) e in aggiunta sarà disponibile il live streaming su www.carreracupitalia.it.

Protagonisti

Oltre al confronto diretto tra Ten Voorde, Masters e Klein (che all’interno vive anche della sfida tra i team Fulgenzi e Target, ora passato in vetta alla graduatoria riservata alle squadre), sui 4085 metri del tecnico e impegnativo circuito capitolino si riaccende il duello tra Lirim Zendeli e Francesco Braschi.

Già protagonisti nella top-5 assoluta, il 25enne portacolori tedesco di Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo e il 19enne driver cattolichino di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona sono in piena lotta nell’ambito della nuova classifica Rookie.

A Imola, Zendeli ha centrato la sua prima pole position nel monomarca tricolore, mentre Braschi è tornato sul podio, il secondo per lui in stagione, e ora nell’appuntamento sul tracciato capitolino è atteso protagonista anche sugli altri fronti che lo vedono coinvolto. A livello di risultati e punteggio, in assoluto finora è stato lui il migliore sia tra gli under 23 dello Scholarship Programme sia tra i piloti italiani.

Proprio fra questi ultimi, a Imola ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori il due volte campione Simone Iaquinta, che dopo una serie di imprevisti con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano ha riprovato la gioia del podio e si è decisamente rilanciato in classifica generale.

Braschi dovrà quindi guardarsi anche dal compagno di squadra Aldo Festante (Centro Porsche Bologna), dal campione 2021 Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e da un paio di senatori rimasti al di sotto delle attese a Imola: Diego Bertonelli, che a Vallelunga con The Driving Experiences rilancia le proprie ambizioni al volante della 911 GT3 Cup “targata” dal dealer di casa Centri Porsche di Roma, e il bi-campione Gianmarco Quaresmini, anche lui alla ricerca del primo podio stagionale con Tsunami RT – Centro Porsche Brescia.

Tra i rappresentanti dello Scholarship Programme, invece, dopo l’assenza di Imola rientrano due grandi protagonisti come il 17enne tedesco di Target Competition – Centro Porsche Trento Janne Stiak (reduce dalla prima, grande vittoria nella Carrera Cup Tedesca e dal record proprio di ieri nel test a Vallelunga in 1'33"977) e il 18enne olandese Flynt Schuring (Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine), insieme a Braschi finora l’unico under a essere salito sul podio in stagione (impresa riuscitagli in gara 2 al Mugello).

Al rientro è anche l’austriaco Horst Felix Felbermayr (The Driving Experiences – Centro Porsche Bari), mentre, tutti protagonisti in top-10 a Imola, rilanciano le proprie ambizioni di giovani talenti l’australiano Bayley Hall (BeDriver- Centro Porsche Napoli), il tedesco Daniel Gregor (The Driving Experiences – Centro Porsche Parma) il britannico Oliver Gray (Ombra Racing – Centro Porsche Torino) e il più giovane del lotto, il sempre più sorprendente Nicholas Pujatti, pilota di Pordenone che ancora 16enne è all’annata d’esordio nell’automobilismo con Villorba Corse – Centro Porsche Treviso.

A caccia di rivincite dopo tanta sfortuna andrà quindi il suo compagno di squadra Steven Giacon, così come Pietro Armanni (bene ieri nel test con Prima Ghinzani – Centro Porsche Firenze). Sempre tra gli under, attenzione al padrone di casa Flavio Olivieri, 17enne alfiere romano di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania che con pneumatici slick a Imola ha sfiorato l’impresa nella bagnata gara 2, mentre fra gli outsider nuova occasione per Filippo Fant (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro) e lo statunitense Anthony Imperato (Ombra Racing),

Michelin Cup "fatta in casa"!

A Vallelunga le sfide al limite per il titolo sono attese anche in Michelin Cup, al momento dominata proprio da due piloti che sul circuito capitolino coronano l’appuntamento casalingo della stagione: Francesco Maria Fenici e Alberto De Amicis.

Sarà duello aperto tra il portacolori di Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma, in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio, e il campione in carica di Ebimotors – Centro Porsche Varese, con quest’ultimo che nella lotta ritrova anche il compagno di squadra Paolo Gnemmi.

Alla rimonta in classifica sono invece chiamati Alex De Giacomi, portacolori di Tsunami RT – Centro Porsche Latina (altro dealer di casa) e già due volte titolato nella categoria, e Cesare Brusa, che nella stagione d’esordio sulla 911 GT3 Cup proprio nello scorso appuntamento a Imola ha celebrato la sua prima vittoria, ottenuta insieme a Prima Ghinzani – Centro Porsche Padova.

Con l’obiettivo di un riscatto pieno dopo la sfortunata trasferta in Emilia Romagna si ripresenta al via Stefano Stefanelli con il Team Malucelli – Centro Porsche Parma, scuderia che al volante della 911 GT3 Cup del Centro Porsche Pesaro ritrova anche il rientrante Marco Galassi, alla seconda presenza stagionale.

A caccia di una conferma dopo il sorprendente podio colto in gara 1 a Imola andrà infine Horia-Traian Chirigut, il gentleman driver romeno in forze a Villorba Corse – Centro Porsche Treviso.

Programma completo

Il quinto round della Porsche Carrera Cup Italia accende il semaforo verde oggi per verifiche e prove libere, in programma dalle 15.00 alle 16.00. Decisive per gli schieramenti di partenza del fine settimana saranno poi le qualifiche in turno unico di sabato mattina alle 9.45, mentre gara 1 scatta sempre sabato alle 16.40. Gara 2 completa le sfide domenica alle 11.30.

Le due gare saranno trasmesse in diretta su Dazn anche in modalità gratuita e in diretta streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Le classifiche

Assoluta: 1. Ten Voorde 154 punti; 2. Masters 145; 3. Klein 143; 4. Zendeli 100; 5. Braschi 70; 6. Iaquinta 65; 7. Cerqui 63; 8. Festante 61; 9. Bertonelli 57; 10. Stiak 52.

Rookie: 1. Zendeli 100 punti; 2. Braschi 70; 3. Gregor 31; 4. Gray 30; 5. Pujatti 12.

Michelin Cup: 1. Fenici 77 punti; 2. De Amicis 76; 3. Gnemmi 67; 4. De Giacomi 52; 5. Brusa 50.

Team: 1. Target Competition 219 punti; 2. Enrico Fulgenzi Racing 194; 3. Dinamic Motorsport 153; 4. Ombra Racing 146; 5. BeDriver 117.

