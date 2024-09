Carrera Cup Italia | Vallelunga: Stiak con record nel test!

E' Janne Stiak l'uomo o, per meglio dire, il ragazzo, visti i suoi 17 anni, del giovedì della Porsche Carrera Cup Italia, che ha inaugurato con l'odierno test-pre-gara il quinto round stagionale di scena poi da domani pomeriggio.

Il rookie di Target Competition, però, non si è limitato a mettere insieme ben 48 giri prima che la pioggia facesse capolino sul circuito romano di fatto interrompendo le prove dopo 3 ore e 10 minuti (mancavano 50 minuti al termine) e a ottenere il miglior crono: girando in 1'33"977, infatti, il biondo tedeschino ha addirittura abbattuto il riferimento del tracciato per quanto concerne le 911 GT3 Cup di ultima generazione e senza Abs.

Unico a scendere sotto al muro dell'1 e 34, Stiak ha girato 2 decimi più veloce della pole 2023 ottenuta da Matteo Malucelli (1'34"163, fatto segnare in giugno e che resta il limite ufficiale). Per quanto possa valere in un test, il riscontro definisce in ogni caso un valore e fa anche ben sperare la squadra alto-atesina nella quale milita anche Marvin Klein, in lizza per il titolo con Larry Ten Voorde e Keagan Masters.

Anche i tre e un pimpante Simone Iaquinta sono protagonisti di vertice nella lista tempi. C'era da aspettarselo, del resto. Ten Voorde è salito al secondo posto girando in 1'34"194, quindi anche lui su tempi già da pole con la 911 GT3 Cup di Fulgenzi Racing, mentre Masters ha concluso con il terzo riscontro a 4 decimi da Stiak sotto le ufficiali insegne di Q8 Hi Perform.

La top-5 di giornata è marcata anche dal team Prima Ghinzani, con Iaquinta a 6 decimi dal battistrada e Pietro Armanni a un'incollatura per quella che è stata una sessione di vertice per il giovane bresciano, come Stiak altro under dello Scholarship Programme.

Nello stesso decimo ha quindi concluso Klein, precedendo il duo Dinamic con Aldo Festante e Francesco Braschi a 7 decimi dal battistrada e un solo millesimo di differenza fra loro. Tra i giovani bene anche Flynt Schuring, nono e sugli stessi limiti in vista di un weekend in cui andrà a caccia di conferme dopo quanto di buono mostrato con Fulgenzi Racing al Mugello.

Sotto al muro dell'1 e 35 si è piazzato in top-10 con il decimo crono Alberto Cerqui, che con BeDrivver precede il compagno di squadra Bayley Hall, autore di un 35 netto. I due hanno poi anche compiuto dei passaggi "esplorativi" con pista umida proprio nel finale del turno.

Detto che Lirim Zendeli, il leader attuale della classifica Rookie con Ombra Racing, ha concluso con il 15esimo tempo, in Michelin Cup aveva iniziato molto bene la sessione il capoclassifica e padrone di casa Francesco Fenici insieme al team Raptor. Dopo la prima ora, però, sono risaliti i rivali diretti e Cesare Brusa negli ultimi minuti di pista asciutta è poi salito in vetta con Prima Ghinzani grazie al miglior tempo di categoria ottenuto in 1'35"648.

Vicini e sotto l'1 e 36, però, sono i più immediati inseguitori, capeggiati dall'alfiere Ebimotors Paolo Gnemmi, seguito dal compagno di squadra Alberto De Amicis (altro padrone di casa che fra l'altro insegue Fenici a un solo punto in classifica) e dal due volte titolato Alex De Giacomi (Tsunami RT)

Il test odierno è stato brevemente interrotto in tre occasioni da tre bandiere rosse esposte per le comunque innocue escursioni del rientrante Marco Galassi, di Stefano Stefanelli e di Filippo Fant, mentre Horst-Felix Felbermayr ha pagato con uno stop di 10 minuti in corsia box l'eccessivo abuso di track limit in curva 7, insieme alla 13 rivelatisi i due punti più insidiosi per commettere l'infrazione.

Ora la palla passa al weekend di gara, cruciale penultimo appuntamento di una stagione davvero intensa e di altissimo livello qualitativo che entra definitivamente nella fase decisiva: i 30 piloti visti in azione già oggi si ritroveranno in pista domani (venerdì) a partire dalle 15.00 per il turno tradizionale di prove libere (60 minuti) che precede le qualifiche e le due gare in programma fra sabato e domenica con diretta su Dazn.

