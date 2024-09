Carrera Cup Italia | Vallelunga: condizioni ideali, Klein all'esordio

A pochi minuti dal briefing con il direttore di gara, il sempre presente Massimiliano Ghinassi, è tutto pronto nel paddock e per la prima volta in stagione nei box per lo start del quinto e cruciale penultimo atto della Porsche Carrera Cup Italia, di scena fino a domenica sull'Autodromo di Vallelunga.

Al via oggi pomeriggio le prove libere per quella che si annuncia un'ora ulteriore di "test" dopo il test pre-weekend vissuto ieri. Le condizioni sono ideali, fra cielo sereno e temperature gradevoli. Un clima di fatto primaverile che potrebbe anche favorire nuove performance su limiti record o comunque di elevato riferimento dopo quanto già mostrato dal giovanissimo Janne Stiak ieri, quando il tedesco di Target Competition ha chiuso la giornata sotto al fatidico muro dell'1 e 34 girando in 1'33"977, unico a riuscirci.

Subito dietro, nel test ha ben impressionato anche Larry Ten Voorde. Il campione in carica e attuale capoclassifica è al rientro nel monomarca tricolore e nel paddock di Vallelunga è il francese Marvin Klein, che come Keagan Masters punta all'attacco alla leadership del portacolori olandese di Fulgenzi Racing, lancia immediatamente la sfida.

Il pilota di Target Competition è all'esordio a Vallelunga, circuito sul quale ha girato anche nel test della settimana scorsa e al quale si è immediatamente affezionato: "Pista davvero bella, prima parte molto veloce, poi c'è tanto da guidare, davvero interessante. Se sono pronto alla grande sfida di questo weekend? Io mi sento prontissimo!".

Klein è fra l'altro reduce dalla bella doppietta messa a segno a Imola, dove in luce si era messo anche il rookie assoluto Nicholas Pujatti (sesto in gara 1, suo miglior risultato). Il 16enne alfiere di Villorba Corse è anche lui, naturalmente nel suo caso, alla prima apparizione sul tracciato romano: "Ho tanto da imparare qui, Circuito molto bello e da ben interpretare, da memorizzare bene a mio parere è anche più difficile di Imola, dove siamo andati bene e ne sono molto contento, mi sono anche molto divertito in bagarre con i piloti più esperti".

A Imola è "rinato" anche Simone Iaquinta, finalmente a podio in una stagione che nella prima parte è stata obiettivamente marcata da fin troppa malasorte. E ieri nel test a Vallelunga si è distinto con un incoraggiante quarto crono appena alle spalle di Masters (3°): "Siamo pronti a tornare in pista - ha detto l'alfiere calabrese di Prima Ghinzani - e, sempre nel rispetto di tutti, saremo in modalità ‘massimo attacco’ perché il target è cercare di confermare quanto di buono mostrato nel precedente round e proseguire la striscia positiva. I presupposti non mancano e a Vallelunga, che tra virgolette considero un po’ la mia gara di casa, lo scorso anno andò davvero bene. Resta comunque un circuito difficile e dove nulla è mai scontato. Ricordo proprio nel 2023 faceva molto caldo e i setup delle auto andarono in crisi. Con la squadra sappiamo quindi di dover affrontare un duro lavoro, il test di giovedì in questo senso è stato un aiuto, anche se ho montato gomma nuova quando ancora il tracciato non era nelle condizioni ideali. Sono fiducioso, ma incrocio le dita!”.

A proposito di Masters, come Klein anche il sudafricano ufficiale del Team Q8 Hi Perform ha bisogno di una prova più che convincente per cercare di rimanere in corsa e giocarsi ogni chance a Monza: "Vallelunga è un circuito che apprezzo molto e che presenta un mix di curve tecniche e settori veloci. È un tracciato che mette davvero alla prova le capacità di un pilota. Dopo Imola, abbiamo lavorato sodo per migliorare e ora siamo pronti a tornare in pista con l'obiettivo di riconquistare il podio. Io e il team Q8 Hi Perform daremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile e competere per il titolo".

Tra chi il titolo lo ha già conquistato, nel 2021, Alberto Cerqui, apparso in crescita anche nel test di ieri: "Vallelunga - ha detto il bresciano di BeDriver - è un circuito che mi piace molto e, dopo Imola, abbiamo ritrovato fiducia per gli ultimi due appuntamenti stagionali e la prossima stagione. Il test di giovedì è stato utile ed è andato bene. Mi trovo molto bene con il nuovo ingegnere ingaggiato dal team a Imola e questo potrebbe darci un vantaggio rispetto agli altri piloti. Il livello dei miei avversari sarà altissimo, ancora di più con il ritorno di Larry ten Voorde. A Vallelunga ho ricordi bellissimi e spero di ottenere qualche buon risultato!".

In questo senso icrocia le dita anche Aldo Festante: "Weekend di casa - spiega il portacolori di Dinamic Motorsport -, su una pista dove mi sono sempre trovato molto bene. Come ripeto ogni volta la qualifica è fondamentale, quindi l'obiettivo primario sarà posizionarsi davanti durante le prove ufficiali, per poter giocare le nostre carte in entrambe le gare".

Chi in casa vuole ben figurare in un duello proprio tra... padroni di casa è Francesco Fenici. Il driver romano di Raptor Engineering guida la classifica della Michelin Cup, ma vanta un solo punto di vantaggio su Alberto De Amicis.

Il pilota di Guidonia e alfiere Ebimotors al momento avrebbe dalla sua la situazione degli "scarti" e questo è un fattore che Fenici non dimentica dopo delle buone prove ieri nel test (Cesare Brusa al top della categoria): "Abbiamo girato bene giovedì, ho solo montato gomma nuova quando ancora la pista non era nelle migliori condizioni. Siamo pronti a scendere in pista con la grinta necessaria perché se consideriamo gli scarti siamo dietro. Naturale ci sia un po’ di pressione. Primo perché è comunque la gara di casa, che è sempre molto sentita e in tanti vengono a condividere il weekend con noi; secondo perché stavolta ci arrivo coinvolto nella lotta per il titolo. Quindi un po’ di attesa si percepisce, però certamente sono anche ultra-motivato. La parola d’ordine è rimanere concentrati e puntare a massimizzare il risultato marcando più punti possibile”.

Parlando di Vallelunga non possono non venire in mente anche gli altri padroni di casa attesi nel weekend. In questo senso, con l'eccezione del Centro Porsche Latina, che "targa" la 911 GT3 Cup di Alex De Giacomi e Tsunami RT, è proprio la squadra di Fenici, il team Raptor, a fare la voce grossa.

Oltre al leader di Michelin Cup, la squadra modenese schiera il 17enne rookie capitolino Flavio Olivieri, porta sulla 911 GT3 Cup proprio di Fenici le insegne dei Centri Porsche di Roma (l'altra vettura al via degli Autocentri Balduina è poi quella di Diego Bertonelli in TDE) ed è diretta dal pilota, tester e ora anche team principal romano Andrea Palma.

Proprio quest'ultimo si è espresso così sulla squadra e i suoi due alfieri di casa: “Siamo pronti, ma c’è ancora da lavorare. Vallleunga è un circuito molto tecnico, in particolare nella parte guidata si può fare la differenza e il tratto del Curvone è uno dei più veloci e impegnativi d’Italia. Poi qui in tanti nel team siamo all’appuntamento casalingo, me compreso. C’è una ‘combo’ di circostanze davvero interessante e la gara di casa è sempre complicata, spero che tutto possa filare liscio e che alla fine potremo fare quanto possibile al meglio. Ci sarà anche tanto pubblico, così come tanti amici e tifosi dei nostri piloti: Vallelunga è sempre emozionante anche per questo e il team la vivrà con grande intensità”.