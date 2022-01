Niente Honda 500 per Rossi: HRC riporta in Giappone tutte le moto

Con un gesto senza precedenti, Honda ha dato l’ok a una richiesta realizzata da Dorna a metà del 2021: l’organizzatore della MotoGP ha chiesto la cessione della moto con cui Valentino Rossi è diventato campione del mondo per poterle esporre durante il Gran Premio di Valencia, ultima gara del Dottore prima del ritiro.

La manovra non è stata semplice né economica ed è stata condizionata da negoziazioni molto difficili. Honda ha posto alcune condizioni per il trasporto delle tre moto con cui Rossi ha vinto il titolo nel 2001, nel 2002 e nel 2003. La premessa era che i prototipi dovevano tornare sani e salvi nella Honda Collection Hall, loro ubicazione attuale.

Tuttavia, la sorpresa c’è stata quando l’11 novembre, nel giovedì del Gran Premio di Valencia, Valentino ha tolto i veli alle sue nove moto, una per una, con cui si è laureato campione del mondo durante la sua carriera e che erano state cedute dai rispettivi costruttori: Aprilia, Yamaha e la stessa Honda.

All’evento era presente il responsabile di ogni costruttore, nel caso di Honda era Alberto Puig. Nel pieno dell’evento, Rossi ha spiegato che in casa sua aveva tutte le moto con cui era stato campione ad eccezione delle Honda e ha approfittato per reclamare a Puig la promessa che gli aveva fatto la Casa dell’ala dorata, ovvero regalargli il prototipo con cui vinse il mondiale nel 2001, ultimo anno della storia della 500cc.

“Ho parlato con Alberto e gli ho chiesto come minimo la 500, anche perché quella moto è mia”, aveva detto Rossi quel giorno. “Honda mi avrebbe dato quella moto e io avevo già preparato tutto per riceverla, avevo già trovato il posto in casa”. Tuttavia, la NSR 500 gialla con il 46 non è mai arrivata a Tavullia.

“Per alcuni motivi, la moto non è mai arrivata. Mi piacerebbe molto se la Honda cambiasse idea e me la regalasse. È chiaro che manterrò bene la moto, con la temperatura giusta, e avrà un luogo speciale in casa mia”, aveva aggiunto il Dottore, che dopo quattro stagioni con la Honda, all’epoca erano approdati in Yamaha chiudendo i rapporti in maniera poco cordiale.

Quello stesso fine settimana a Valencia, Alberto Puig ha risposto all’inaspettata richiesta di Valentino: “Questa moto p molto importante anche per noi e la teniamo nel museo. Honda è molto orgogliosa di tutti i titoli vinti, anche quelli che ha conquistato Valentino con le nostre moto. Vogliamo averla come un trofeo a casa nostra per mostrare ai tifosi che siamo stati in grado di vincere il titolo con quella moto”.

Rossi, che si è ritirato dalle corse e subito dopo è stato eletto Leggenda della MotoGP, ha mantenuto la speranza che Honda regalasse la moto. Ma secondo quanto appreso da Motorsport.com, le tre moto sono tornate in perfetto stato a Tokyo da Valencia già prima di Natale e possono essere ammirate nello spettacolare Honda Collection Hall di Motegi.

Le moto campioni con Valentino

Campione del Mondo 125cc 1997 Aprilia RS125

Campione del Mondo 250cc 1999 Aprilia RS250

Campione del Mondo 500cc 2001 Honda NSR500

Campione del Mondo MotoGP 2002 Honda RC211V

Campione del Mondo MotoGP 2003 Honda RC211V

Campione del Mondo MotoGP 2004 Yamaha YZR M1

Campione del Mondo MotoGP 2005 Yamaha YZR M1

Campione del Mondo MotoGP 2008 Yamaha YZR M1

Campione del Mondo MotoGP 2009 Yamaha YZR M1