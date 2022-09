MotoGP | VR46: l'artista Mad Dog Jones colora le carene a Misano

MotoGP | Bagnaia ammette l'errore: "La penalità è corretta"

Il pilota della Ducati ha concluso il venerdì di Misano al secondo posto, ma su di lui pende una penalità di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Alex Marquez nella FP1, per la quale si è assunto le sue responsabilità. Nonostante questo ed una scivolata in FP2, Pecco però sembra guardare con ottimismo al weekend.