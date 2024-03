MotoGP | Di Giannantonio convinto: "Arriveranno presto giorni migliori"

Il vincitore del Gran Premio del Qatar dello scorso anno ha trovato rifugio nel team di Valentino Rossi, dopo che il Gresini Racing ha ingaggiato al suo posto l'otto volte campione del mondo Marc Marquez.

Il suo approdo alla VR46 si è concretizzato grazie al grande salto di qualità che ha fatto nella parte finale del 2023, che lo ha portato prima ad attaccare la top 5, poi il podio ed infine la vittoria a Lusail. Per questo le aspettative su Fabio Di Giannantonio erano alte in vista dell'inizio della sta terza stagione nella classe regina.

Tuttavia, dopo un pre-campionato molto concreto, il pilota romano non è riuscito ad ottenere dei risultati di rilievo, accumulando appena 15 punti nei primi due appuntamenti della stagione, in Qatar ed in Portogallo.

Il settimo posto nel GP del Qatar è stato il suo risultato più rilevante, mentre in Portogallo ha chiuso decimo, anche se il suo piazzamento è stato favorito da diversi ritiri avvenuti davanti a lui.

Sebbene non abbia nascosto di essere frustrato per questa partenza a rilento, "Diggia" ha spiegato che la lezione appresa nel 2023, quando nella prima parte della stagione festeggiava come un dannato anche una top 10, lo ha reso più pragmatico.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Onestamente 50 e 50, perché sicuramente nei test siamo stati fantastici", ha detto quando gli è stato chiesto se fosse frustrante non essere stato fin qui in grado di replicare la velocità mostrata nel pre-campionato.

"Abbiamo avuto tutto il tempo di lavorare insieme alla squadra e di avere la moto come una seconda pelle, quindi di costruire la moto intorno a me. Ma di certo sappiamo che abbiamo lavorato insieme solo per tre mesi, quindi devono ancora capire al 100% di cosa ho bisogno e anche io devo dare il massimo".

"Ma nel complesso, con tutti i problemi che abbiamo avuto finora, abbiamo fatto un buon lavoro. L'anno scorso, all'inizio dell'anno, festeggiavo per un piazzamento tra i primi 10. Quindi, credo che siamo in un buon momento e sono sicuro che arriveranno presto giorni migliori".

Al momento, Di Giannantonio occupa il decimo posto nel Mondiale, quindi è piazzato meglio del compagno di box Marco Bezzechi, che sta faticando più di lui ad adattarsi alla Desmosedici GP23.