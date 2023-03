MotoGP sempre più multimediale: arriva anche il tema musicale

Carica lettore audio

È una nuova era per la MotoGP, anche per quanto riguarda la musica. A partire dal 2023, il Mondiale delle due ruote avrà un proprio tema musicale d'apertura. Il compositore incaricato di realizzare l'introduzione al campionato di motociclismo più veloce del mondo è Marco Beltrami, musicista nominato agli Oscar e vincitore di un Emmy, con un incredibile curriculum di colonne sonore e momenti tra i più riconoscibili del cinema moderno.

Nel corso dei suoi tre decenni di carriera, Beltrami ha lavorato ad alcuni dei film e dei franchise di maggior successo del cinema, oltre a lavorare in TV, nei videogiochi e a scrivere anche musica per concerti.

Con crediti cinematografici che includono Scream, Resident Evil, Terminator 3: Rise of the Machines, Live Free or Die Hard, World War Z, I Robot ed altri ancora, Beltrami è un compositore di serie A. Oltre ad essere anche un grande fan della MotoGP.

"Ho seguito questo progetto perché sono un fan della MotoGP da molto tempo. Ricordo le sfide di Valentino Rossi contro Nicky Hayden e pensavo che questi ragazzi fossero degli eroi. Davvero forti. E ho pensato che avessero bisogno di qualcosa che li raccontasse. Quindi questo è stato davvero un progetto appassionante per me", ha detto Marco Beltrami.

"Questi ragazzi sono i miei eroi, e ho anche degli eroi musicali. Uno dei miei eroi musicali è Beethoven. Così, quando ho pensato a questo progetto, ho subito pensato che doveva essere qualcosa di semplice, ritmico, eroico. Il primo pensiero è stato Beethoven, la sua nona sinfonia, nel secondo movimento c'è un motivo ritmico molto semplice e ho pensato che forse quello fosse il punto di partenza per il mio tema".

"Per me, la prima cosa che doveva fare era incapsulare la natura eroica di ciò che fanno questi ragazzi. La seconda cosa che doveva fare... Questi ragazzi per me sono i più fighi, e doveva incapsulare questo aspetto. Melodicamente era qualcosa che volevo incorporare. Mettere insieme queste idee è il punto da cui sono partito dal punto di vista musicale", ha aggiunto.

Il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ha proseguito: "Non vediamo l'ora di svelare la nuova musica per la MotoGP. Il nostro sport è spettacolare e la missione era quella di creare un tema che riflettesse il suo DNA, dando allo show una vera identità per i nostri milioni di fan in tutto il mondo. Lavorare con un compositore di Hollywood così rispettato e riconosciuto a livello mondiale è semplicemente fantastico".

"Non potremmo essere più soddisfatti del risultato e della possibilità di accogliere Marco Beltrami in questo sport. Il suo lavoro e i suoi successi parlano da soli e ci rende molto orgogliosi vedere il tema della MotoGP unirsi ad un elenco così illustre di composizioni e progetti musicali. Siamo anche felici di vedere quanto Marco ami la MotoGP. Questa passione traspare e speriamo che si diverta quanto noi a vedere il risultato finale ed entrare nella storia della MotoGP".

Il debutto del nuovo tema musicale della MotoGP è fissato per giovedì 23 marzo alle ore 11, quando sarà presentato ufficialmente in occasione della gara d'apertura della stagione, il Gran Premio del Portogallo.