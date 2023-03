MotoGP | CryptoDATA RNF: la diretta streaming della presentazione

Carica lettore audio

Tutto è ormai pronto per l'inizio della stagione...o quasi. Già, perché all'appello delle presentazioni mancava solo il team CryptoDATA RNF. La squadra capitanata da Razlan Razali inizia nel 2023 una nuova avventura, avendo abbracciato il progetto Aprilia e da quest'anno corre con due RS-GP. Dopo le grandi difficoltà delle ultime stagioni con Yamaha, c'è aria di grandi novità nella squadra, che ora riparte da Noale.

Miguel Oliveira e Raul Fernandez sono i due piloti chiamati a difendere i colori RNF. La squadra è interamente rinnovata, il portoghese e lo spagnolo intraprendono un nuovo cammino dopo l'avventura in KTM e hanno già avuto modo di provare l'Aprilia in occasione dei test invernali, che si sono conclusi una settimana fa a Portimao.

Oliveira e Fernandez sono pronti a togliere i veli alla loro RS-GP, ma non bisognerà attendere molto prima di rivederli in azione. Già questo weekend infatti si torna in pista per iniziare la stagione. Si parte dall'Algarve, proprio dove è finito l'inverno, con il Gran Premio del Portogallo. Subito gara di casa per il portoghese, che punterà al massimo davanti al suo pubblico alla sua prima gara con Aprilia.

