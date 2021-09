MotoGP: salta l'Argentina, il calendario resta con 18 eventi

Il calendario 2021 della MotoGP rimarrà di 18 gare quest'anno, senza una sostituzione per l'Argentina.

Era ormai noto da tempo che a Termas de Río Hondo non si sarebbe potuto più correre; in un primo momento l'evento doveva tenersi nella parte iniziale della stagione, ma le restrizioni sui viaggi ne avevano causato il posticipo.

Il circuito sudamericano aveva subìto corposi danni quando la sala stampa e il paddock erano stati divorati dalle fiamme in un incendio sviluppatosi qualche mese fa.

A questo aggiungiamo che i problemi legati alla pandemia da Coronavirus purtroppo non sono superati, quindi FIM, IRTA e Dorna hanno optato per non intraprendere una trasferta con queste complicazioni, scegliendo di non cercare soluzioni alternative, ma puntando a tornare nel 2022.

Ciò significa che dopo l'appuntamento di questo weekend al MotorLand Aragón ne rimarranno altri cinque, ossia la doppia data di Misano, inframezzate da quella statunitense di Austin, il round all'Algarve di Portimão e quello conclusivo a Valencia.

E proprio per la seconda uscita in quel del "Marco Simoncelli World Circuit", si è deciso che il nome sarà Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Infine verrà organizzato un test collettivo post-stagionale nella settimana successiva alla gara di Valencia, rimanendo in Spagna e trasferendosi a Jerez De La Frontera per le giornate del 18 e 19 novembre.

Calendario MotoGP 2021 definitivo

Data Gran Premio Circuito 26-28 marzo Qatar* Losail 2-4 aprile Doha* Losail 16-18 aprile Portogallo Portimão 30 aprile -2 maggio Spagna Jerez 14-16 maggio Francia Le Mans 28-30 maggio Italia Mugello 4-6 giugno Catalogna Barcellona 18-20 giugno Germania Sachsenring 25-27 giugno Paesi Bassi Assen 6-8 agosto Stiria Red Bull Ring 13-15 agosto Austria Red Bull Ring 27-29 agosto Gran Bretagna Silverstone 10-12 settembre Aragón Aragón 17-19 settembre San Marino Misano 1-3 ottobre Stati Uniti Austin 22-24 ottobre Made in Italy-Emilia Romagna Misano 5-7 novembre Algarve Portimão 12-14 novembre Valencia Valencia