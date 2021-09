MotoGP: Bagnaia regala la 50esima pole alla Ducati ad Aragon

La Ducati suona la carica nelle qualifiche del Gran Premio d'Aragon di MotoGP con Pecco Bagnaia e Jack Miller che hanno regalato una splendida doppietta alla Casa di Borgo Panigale, provando a mettere un po' di pressione a Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha completerà la prima fila.

Il grande protagonista della Q2 è stato Bagnaia, fin qui autore di un weekend praticamente perfetto su una pista che lo scorso anno gli aveva creato delle difficoltà enormi. Nel secondo run, il piemontese ha alzato l'asticella ad un livello che è stato irraggiungibile per tutti gli altri: il suo 1'43"322 lo ha reso infatti il primo italiano capace di firmare una pole su questa pista in MotoGP, con tanto di record (quello precedente di Marquez resisteva dal 2015!), ma soprattutto ha regalato la 50esima partenza al palo alla Ducati.

Nei minuti finali la sensazione era che la battaglia per la pole fosse riservata a lui e a Quartararo, ma il francese ha commesso un errore, andando lungo alla curva 12 al penultimo giro. E Miller si è fatto trovare pronto ad approfittarne, infilando l'altra Desmosedici GP ufficiale in seconda posizione con un ritardo di 366 millesimi sulla moto gemella. Occhio però a non sottovalutare "El Diablo", perché sulla carta Aragon non era la pista preferita sia per lui che per la Yamaha, ma ancora una volta è in prima fila.

Alle loro spalle, ad aprire la seconda fila, troviamo Marc Marquez. Il pilota della Honda aveva vissuto un sabato mattina complicato, con anche una caduta alla curva 14, ma poi in FP4 si è mostrato in possesso di un ottimo passo gara e anche in qualifica ha mancato la prima fila per appena 14 millesimi. Su un tracciato sinistrorso come questo, che mette meno sotto sforzo il suo braccio destro, sarà sicuramente uno di quelli da tenere sotto controllo domani.

Continua il buon momento di Jorge Martin, che anche questa volta è riuscito ad andare ad infilarsi in seconda fila con la sua Ducati Pramac, dimostrando ancora una volta che ormai deve essere considerato un top rider a tutti gli effetti. Discorso che si può allargare anche ad Aleix Espargaro, ormai una presenza costante nelle prime posizioni con la sua Aprilia, anche se probabilmente sulla sua pista preferita si sarebbe aspettato anche qualcosina in più dopo il podio di Silverstone.

Aprirà la terza fila il campione del mondo in carica Joan Mir, che con la sua Suzuki ha sbagliato la staccata alla curva 1 all'ultimo tentativo. Nella media dei risultati in qualifica della GSX-RR non è neanche un brutto risultato comunque e quindi anche il maiorchino potrebbe essere uno dei protagonisti della gara di domani. Accanto a lui ci saranno Pol Espargaro, ma soprattutto Enea Bastianini, che con il nono tempo ha concretizzato la sua miglior qualifica in MotoGP, dopo essere riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2 con la Ducati di Avintia Esponsorama.

Il quadro dei piloti che hanno disputato la Q2 si completa poi con Johann Zarco, nota stonata della grande giornata Ducati, Takaaki Nakagami e Brad Binder, unico tra i piloti della KTM a riuscire a ritagliarsi uno spazio nelle prime quattro file dello schieramento.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Iker Lecuona, che nel suo piccolo comunque continua a mostrare segnali di crescita in questa parte conclusiva della sua avventura con la KTM: lo spagnolo infatti è riuscito a mettersi dietro le altre RC16 eliminate di Danilo Petrucci e di Miguel Oliveira, che scatteranno rispettivamente dalla 16esima e dalla 18esima posizione.

Dopo il podio dell'anno scorso, ci si aspettava sicuramente qualcosina in più anche da Alex Marquez, che invece è stato l'unico tra i piloti Honda a non centrare la Q2 e domani si schiererà 14esimo. E' andata anche peggio però al vincitore del Gran Premio d'Aragon dello scorso anno, ovvero Alex Rins. La qualifica del pilota della Suzuki è stata a dir poco disastrosa, visto che si ritrova addirittura 20esimo in griglia.

Lo spagnolo ha chiuso alle spalle anche di Maverick Vinales, che inizierà l'esperienza in Aprilia dal 19esimo posto in griglia. Il pilota di Roses fa ancora parecchia fatica nel quarto settore con la RS-GP, ma è normale che possa avere bisogno di tempo per prendere le misure ad una V4 dopo aver corso sempre solo con delle quattro cilindri in linea.

Non è andata troppo bene neanche a chi ha preso il suo posto provvisoriamente nel Factory Team Yamaha, perché Cal Crutchlow è 15esimo. Un peccato per il collaudatore britannico, che nell'arco di questo weekend aveva dato qualche segnale interessante.

In ogni caso, è riuscito a fare meglio di Valentino Rossi: il "Dottore" non ama Aragon e si vede, perché non è riuscito a fare meglio del 21esimo tempo con la sua M1 griffata Petronas, con alle spalle solo il compagno di squadra Jake Dixon. Il fratello Luca Marini invece scatterà 17esimo con la Ducati di Sky VR46 Avintia.

Classifica Q2

Classifica Q1