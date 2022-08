MotoGP | La stagione 2023 si aprirà con il GP del Portogallo

Carica lettore audio

Sarà il Gran Premio del Portogallo ad aprire la stagione 2023 della MotoGP. Dopo aver annunciato diversi mesi fa che il prossimo anno non sarà il Qatar ad aprire le danze come da tradizione, stamani la Dorna ha ufficializzato Portimao come location della gara inaugurale, che si disputerà nel weekend del 26 marzo.

Dopo la firma del contratto decennale con la Formula 1, infatti, il tracciato di Losail ha iniziato dei lavori di ammodernamento dell'impianto, che rendevano impossibile fissare per il mese di marzo la gara di apertura del Motomondiale in Qatar, come avveniva dal 2007 (anche se nel 2020 hanno corso solo Moto2 e Moto3 per i primi problemi legati all'inizio della pandemia del COVID-19).

Per la prima volta dal 2006, dunque, la stagione prenderà il via nel Vecchio Continente. Inoltre si tratterà solamente del terzo caso in cui il campionato scatterà in Europa in più di tre decenni. Per il Portogallo si tratta invece di una prima assoluta, perché in passato non aveva mai aperto il Mondiale.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Al momento il calendario completo della stagione 2023 non è stato ancora svelato, con la Dorna che ha assicurato che la FIM lo pubblicherà a tempo debito (solitamente accade intorno alla tappa di Misano, quindi nei primi giorni di settembre).

Intanto però c'è una prima certezza che è Portimao, che ospiterà anche due delle cinque giornate di test pre-campionato previste per la prossima stagione. Al momento restano però da definire le date di queste due giornate, così come la location che ospiterà le altre tre.