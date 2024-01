MotoGP | Gresini presenta Marc Marquez e svela la sua Ducati GP23

La lunga attesa è finita, il team Gresini e Marc Marquez si sono ufficialmente presentati. Nell’attesissimo evento che si è tenuto al Cocoricò di Riccione, la squadra faentina ha tolto i veli alla Desmosedici GP23 che nel 2024 sarà affidata al confermato Alex Marquez e a suo fratello maggiore Marc. Che l’otto volte campione del mondo fosse ormai un pilota Ducati era chiaro già dai test di Valencia, ma vederlo con i colori Gresini fa indubbiamente un certo effetto, dopo ben undici stagioni in Honda.

Nel tardo pomeriggio di oggi, Alex e Marc Marquez hanno svelato l’arma con cui combatteranno in MotoGP quest’anno (e per cui il maggiore dei fratelli di Cervera è il grande favorito). Nulla cambia in termini di livrea, che mantiene l’azzurro marchio di fabbrica del team. Qualche punta di rosso, a ricordare la presenza Ducati, così come lo scorso anno avevamo visto sotto la sella. Niente Red Bull, come si era immaginato in un primo momento. Lo sponsor che ha portato Marc figura solamente sul casco dei due piloti, mentre la moto non ha adesivi della bevanda energetica.

Ciò che maggiormente salta all’occhio è il numero sul cupolino: parliamo del 93, che campeggia su una delle due GP23. Marc Marquez presenta il suo numero caratteristico con la tipica livrea, ma che quest’anno ha un rosso acceso, quasi fluo, a indicare il cambio di casacca. Per una novità c’è anche un’altra conferma: il 73 di Alex Marquez è il punto di continuità di Gresini, dopo un 2023 di apprendimento, ma solido.

Due vittorie nelle Sprint e un trionfo nella gara della domenica. Questa è solo una parte dei risultati che il team Gresini ha collezionato lo scorso anno. Al suo primo anno da ducatista, Alex Marquez si è “sbloccato” trovando la prima affermazione in MotoGP in entrambe le gare brevi firmate Gresini. Lo spagnolo ha iniziato così il suo riscatto dopo gli anni difficili in Honda e adesso punta a confermarsi, diventando il traino di una squadra sempre più pronta a combattere costantemente per la vetta.

La vittoria domenicale del 2023 è arrivata in Qatar (dove già due anni fa Gresini aveva vinto con Enea Bastianini) e porta la firma di Fabio Di Giannantonio. Quest’anno il romano non fa parte del team Gresini, al suo posto l’attesissimo Marc Marquez, le cui voci su un possibile approdo a Faenza avevano iniziato a circolare a metà della scorsa stagione. Solo a ottobre inoltrato è arrivata la conferma ufficiale di quello che si è rivelato uno storico cambiamento.

Il debutto di Marc in sella alla Ducati è avvenuto lo scorso novembre, in occasione dei test di Valencia. Riflettori puntati sul box del #93 al Ricardo Tormo, dove ha stupito chiudendo la sua prima giornata con la GP23 in quarta posizione. Marquez è apparso subito a proprio agio con la Ducati, con cui continuerà a familiarizzare durante i prossimi test in programma a inizio febbraio a Sepang. Intanto, per la stagione, le scommesse danno Marc come favorito assoluto…

Non solo MotoGP: il team Gresini ha presentato, come di consueto, il suo progetto MotoE e Moto2. Nella categoria interamente elettrica punta ancora una volta sulla coppia formata da Matteo Ferrari e Alessio Finello. Line up totalmente rinnovata invece per la classe intermedia, dove quest’anno sono Manuel Gonzalez e Albert Arenas a vestire i colori della formazione faentina.