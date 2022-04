MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Portogallo

Carica lettore audio

Che le prime quattro gare della MotoGP 2022 potessero essere un po' particolari lo avevano predetto in tanti, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato fino a questo punto. Nessuno dei piloti considerati favoriti per la corsa al titolo è ancora riuscito a vincere, con solo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo capace almeno di salire sul podio a Mandalika.

A dettare legge per ora sono stati gli outsider, su tutti Enea Bastianini, che con la sua "vecchia" Ducati GP21 del Gresini Racing si è imposto per ben due volte, sia in Qatar che in Texas, prendendosi anche la leadership della classifica iridata.

Ma l'altra curiosità è che per ora oltre ai big mancano un po' all'appello anche i costruttori giapponesi, se così si può dire: Honda e Yamaha sono lontane dalla forma migliore, mentre alla Suzuki manca sempre un centimentro per centrare il bersaglio grande quindi in questo avvio c'è stato spazio per togliersi soddisfazioni solo per i marchi europei. Oltre ai due successi griffati Ducati, sono arrivati infatti quello storico dell'Aprilia in Argentina con Aleix Espargaro, ma anche quello della KTM in Indonesia con Miguel Oliveira.

Questa settimana però si torna a correre in Europa e in un certo senso tutti si aspettano una sorta di ritorno alla normalità, con valori più in linea con le aspettative. Lo spera soprattutto Pecco Bagnaia, che deve mettersi alle spalle un inizio deludente e che lo scorso anno a Portimao ha centrato una vittoria ed un secondo posto. Risultati che però possono essere di buon auspicio anche per il leader Bastianini, visto che sono arrivati in sella ad una GP21.

Anche per Quartararo però sarà un'altra occasione importante per pesare le proprie ambizioni, visto che lo scorso anno si impose nella prime delle due gare in Algarve. Così come per Marc Marquez di valutare il potenziale suo e della sua Honda anche su una pista diversa dalla "sua" Austin, dove si è dovuto accontentare del sesto posto al rientro dall'ennesimo episodio di diplopia, ma al termine di una rimonta dal fondo a dir poco clamorosa. Ma c'è da scommettere che anche i due alfieri Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, proveranno a dare la caccia a quella vittoria che ormai manca dal 2020. Insomma, gli ingredienti per divertirsi sembrano non mancare affatto.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio del Portogallo

Con il ritorno in Europa, si ritrova il format tradizionale almeno per quanto riguarda le giornate di venerdì e sabato, con la MotoGP a frapporsi tra la Moto3 e la Moto2. Complice l'ora di fuso orario che separa il Portogallo con l'Europa centrale, cambia però ancora quello domenicale: per evitare una sovrapposizione con la Formula 1 di scena ad Imola, la gara della classe regina è infatti anticipata alle 13 locali (le 14 in Italia), quindi a concludere il programma sarà la Moto2.

Venerdì 22 aprile

FP1 Moto3: 10:00-10:40

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP1 Moto2: 11:55-12:35

FP2 Moto3: 14:15-14:55

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

FP2 Moto2: 16:10-16:50

Sabato 23 aprile

FP3 Moto3: 10:00-10:40

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP3 Moto2: 11:55-12:35

Qualifiche Moto3: 13:35-14:15

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Qualifiche Moto2: 16:10-16:50

Domenica 24 aprile

Warm-Up Moto3: 10:20-10:30

Warm-Up MotoGP: 10:40-11:00

Warm-Up Moto2: 11:10-11:20

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:30

MotoGP 2022: come posso vedere il GP del Portogallo

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): differita di qualifiche e gare.

Sabato 23 aprile: sintesi qualifiche delle tre classi alle ore 19:30.

Domenica 24 aprile: gara Moto3 alle 20:05; gara MotoGP alle 21:50; gara Moto2 alle 23:30.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP del Portogallo

Sabato 23 aprile

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 14:00

Domenica 24 aprile

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Partenza, Johann Zarco, Pramac Racing in testa Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: scopriamo il tracciato di Portimao

Il circuito di Portimao, il cui nome ufficiale è Autodromo Internacional do Algarve, si trova nel sud del Portogallo, vicino alla città portuale. E' stato inaugurato il 2 novembre 2008 ed ha una capacità di 100.000 spettatori.

Ha 15 curve, 9 a destra e 6 a sinistra, con il rettilineo più lungo che è poco meno di un chilometro (969 m). Le sue variazioni altimetriche e la discesa che anticipa la prima curva la rendono una delle piste più divertenti ed emozionanti del calendario.

Lunghezza della pista

4,6 km Larghezza della pista

18 m Curve 6 a sinistra e 9 a destra Rettilineo più lungo

969 m Posizione della pole

A sinistra Costruzione 2008