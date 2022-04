MotoGP | Miller: “Lo stile di Bastianini fa la differenza, non la Ducati”

Carica lettore audio

Enea Bastianini è il pilota rivelazione dell’inizio di questa stagione, con due gare vinte quando all’inizio non figurava nemmeno tra i principali favoriti. Secondo la classifica generale della MotoGP, il pilota del team Gresini è colui che sta andando più forte di tutti i cinque piloti Ducati che dispongono della versione 2022, mentre il romagnolo guida una Desmosedici dello scorso anno che è salita più di tutti sul podio.

Utilizzata per più di un anno su molti circuiti, la GP21 è più riuscita e docile della nuova moto, secondo diversi piloti. Quando al portacolori Gresini è stato chiesto delle disparità che percepisce rispetto agli altri piloti Ducati, ha risposto che non sapeva se la differenza fosse nella tecnica o nello stile.

“Gli altri piloti hanno uno stile molto diverso dal mio. Jack Miller è molto vicino al mio stile e spesso confronto i miei dati con i suoi. Per me, la GP21 è molto simile alla GP22. Sono molto vicine, penso che non ci sia una grande differenza, al momento non sono in svantaggio”, ha affermato Bastianini dopo la gara di Austin.

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Photo by: MotoGP

Jack Miller invece è più assertivo su questo tema. Per il pilota ufficiale Ducati, è grazie al suo stile che Bastianini è riuscito a ottenere i risultati migliori del team quest’anno: “Se sapessi come lui fa la differenza, lo farei anche io! È bravo in ogni aspetto. Quando sorpassa, sembra che lo faccia senza sforzo. Ha uno stile molto particolare, riesce a fare in modo che la moto si muova e resta tranquillo su di essa, funzione bene questa cosa. Poi ovviamente è molto piccolo, perciò è anche molto veloce sul rettilineo. Sa anche fermare la moto quasi alla perfezione”.

Per Miller, i due successi di Bastianini sono più il risultato del suo stile di guida che di una Ducati ormai collaudata: “L’anno scorso aveva la GP19 e il problema era lo stesso. Ad Austin ha fatto esattamente la stessa cosa l’anno scorso, è cambiato solo il risultato, nel 2021 era sesto. Questo è lui, è incredibile il modo in cui va sul gas”.

“Per qualche motivo non usa la parte posteriore della moto, che è il mio grande problema. La sistema per correre con molta fluidità, è solido e veloce. Questa è la cosa migliore. Se potessi provare a copiare il suo stile...corro qui da sette od otto anni, ci ho provato ma ancora non ci riesco, quindi cercherò di indagare su questo”.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images