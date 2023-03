MotoGP | Ecco la gamma dei freni Brembo per il 2023

Carica lettore audio

Questo fine settimana, la MotoGP parte con una nuova stagione ricca di tante novità e con un format totalmente rinnovato per dare spazio alla Sprint Race, l'introduzione che più ha suscitato scalpore. In un 2023 pieno di nuovi progetti però, c'è una costante che festeggia quest'anno il suo 48° anno nel mondiale: Brembo. Il fornitore di impianti frenanti ha rinnovato la fiducia con gli 11 team della classe regina, che si affidano all'azienda bergamasca per avere elevati livelli di performance, affidabilità e sicurezza.

Brembo fornirà un'ampia gamma di soluzioni tecnica che ogni pilota potrà sfruttare in base alle esigenze di guida e della pista su cui correrà. Tutti i piloti in griglia utilizzeranno la GP4, la nuova pinza a 4 pistoni dedicata al campionato MotoGP introdotta nel 2020: si tratta di una pinza monoblocco in alluminio interamente ricavata dal pieno, con attacco radiale a 4 pistoni. La GP4, oltre a essere contraddistinta da un design estremo - la presenza di alette sul corpo esterno - presenta una progettazione innovativa: si tratta di una pinza amplificata con sistema anti-drag. La pinza è caratterizzata da un sistema che permette di amplificare la coppia frenante: questa particolarità, durante l'azione frenante, consente di generare una forza che si somma a quella creata dalla pressione idraulica del fluido freni sui pistoni. A parità di forza sulla leva del pilota quindi, la coppia frenante è amplificata.

Il sistema anti-drag permette invece, grazie a un device a molla, di ridurre fortemente il fenomeno di coppia residua ed evitare il contatto tra pastiglie e disco in assenza di pressione nell'impianto: questo evita il formarsi di forze indesiderate che tendono a rallentare involontariamente la moto.

Opzioni di dischi in carbonio Brembo per i team della MotoGP Photo by: Brembo

Con riferimento invece ai dischi, Brembo mette a disposizione dei team un'ampia scelta di dischi freno in carbonio: cinque geometrie di disco e ogni geometria di disco con due specifiche di materiale (High Mass e Standard), per un totale di dieci soluzioni. La maggior parte dei piloti dovrebbe orientarsi su dischi con diametro da 340 mm, dividendosi tra High Mass (a fascia alta) e Standard Mass (a fascia bassa). Alcuni team invece continueranno ad utilizzare i dischi Standard e High Mass da 320 mm. Tra queste cinque geometrie meritano una menzione particolare le due opzioni di disco ventilato che, rispettivamente, hanno un diametro di 340 mm e di 355 mm: quest'ultima è la novità più recente introdotta in casa Brembo a partire dal campionato 2022. Si tratta di due soluzioni studiate ad hoc affinché i team possano utilizzarle nei circuiti che si prefigurano molto severi per l'impianto frenante come Spielberg, Motegi, Sepang o Buriram. Lo spessore dei dischi, a prescindere dal diametro, è di 8 mm, mentre il peso varia tra 1kg e 1,4kg a seconda del diametro e della specifica utilizzata. Complessivamente, tra ruota anteriore e ruota posteriore, l'impianto frenante MotoGP ha un peso di circa 5,5 kg. La temperatura di esercizio del disco in carbonio deve essere compresa tra 250° 850°. Brembo ricorda che il carbonio assicura un triplice vantaggio: riduzione delle masse non sospese, coefficiente d'attrito identico dalla partenza all'arrivo e assenza di problemi di coppia residua che possono affliggere i dischi in acciaio.