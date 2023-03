MotoGP | Marquez: "Le gare ed i test sono molto diversi"

Carica lettore audio

Il conto alla rovescia è iniziato, manca ormai davvero pochissimo all’avvio di stagione 2023, la MotoGP riparte questo fine settimana da Portimao per quello che è il campionato più lungo della storia. Tante gare, un nuovo format e una competizione elevata, a cui Honda si è preparata durante l’inverno pur con diverse difficolta. Inizia per la Casa dell’ala dorata la stagione in cui è chiamata al riscatto mentre rincorre gli avversari per tornare in vetta.

Saranno Marc Márquez e Joan Mir a difendere i colori Repsol, con l’otto volte campione del mondo che è pronto ad iniziare la sua 11esima stagione da pilota Honda. Lo spagnolo è ormai recuperato dopo l’infortunio che lo ha condizionato per ben tre stagioni, ma si ritrova ora a combattere con una RC213V che non riesce ad essere competitiva e le aspettative non sono altissime in vista del GP del Portogallo. In Algarve ha conquistato una sesta posizione come miglior piazzamento, ma difficilmente creda che si possa migliorare quest’anno.

Marc Marquez, Squadra Repsol Honda

Ad ogni modo è pronto alla sfida che lo attende nel 2023: "L'inizio di un'altra stagione è arrivato e c'è sempre una sensazione di eccitazione prima di tornare a correre. Abbiamo avuto un'intensa pausa invernale nella quale abbiamo raccolto molti dati e puntato al futuro. Ora dobbiamo iniziare a concentrarci sulle prime gare e ricordare che le corse e i test sono molto diversi. Quest'anno abbiamo la nuova sfida della Sprint di sabato, una gara breve e intensa che sono sicuro porterà ai fan molte emozioni. Non vedo l'ora di tornare in sella alla Honda RC213V per l'undicesima stagione con il Repsol Honda Team".

Marc sarà affiancato da un nuovo compagno di squadra e sulla carta la line-up Honda è una delle più titolate, con ben nove mondiali. Nel box Repsol troviamo infatti Joan Mir, che debutterà questo weekend con i colori Repsol. I test invernali ci hanno già dato un primo assaggio, ma ora inizia davvero l’avventura del maiorchino. Mir è infatti all’esordio in sella alla RC213V, con cui deve familiarizzare. Arriva inoltre in un momento non facile per Honda, ma sostiene di aver realizzato un sogno ed è impaziente di cominciare.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Non dovrà attendere molto, perché già venerdì si comincerà con la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo: “Mancano pochi giorni al mio debutto in gara con i leggendari colori del Repsol Honda Team. È un momento che ho sempre sognato, quello di schierarmi sulla griglia di partenza come pilota del Repsol Honda Team. C'è ancora del lavoro da fare, abbiamo ancora alcune cose da confermare e migliorare, ma le corse portano un'intensità diversa. Vediamo cosa riusciremo a fare a Portimao, l'importante è continuare a costruire dal punto in cui abbiamo finito il test e fare passi avanti consistenti".