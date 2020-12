La maledizione del numero 1 in MotoGP

Da quando Valentino Rossi è diventato campione del mondo della 500cc nel 2001 ed ha deciso di difendere il titolo con il suo #46, pochissimi piloti hanno "indossato" il #1 nella classe regina.

Nelle ultime due decadi sono solamente sette i piloti che hanno conquistato il titolo e, tra questi, ben 13 li hanno sommati proprio Rossi e Marc Marquez. E il pilota della Honda ha proseguito il trend lanciato dal "Dottore", proseguendo con il #93, quindi il #1 è stato visto molto raramente sulla griglia di partenza della MotoGP.

Joan Mir è stato pilota ad essere incoronato campione della categoria, ma non ha ancora detto se cambierà il suo #36, anche se la Suzuki vorrebbe che lo facesse. L'ultimo pilota a farlo è stato Casey Stoner nel 2012, come nel 2008, ma in nessuna delle due occasioni è riuscito a difendere il titolo.

Dopo la prima volta in cui è stato incoronato campione della MotoGP, anche Jorge Lorenzo ha cambiato il suo #99 per il #1 nel 2011, ma anche lui non è riuscito a ripetersi e quindi nelle due occasioni successive ha conservato il suo numero tradizionale.

Infatti, per trovare l'ultimo pilota capace di confermarsi campione con il numero 1 bisogna tornare indietro fino al 1998, quando Mick Doohan vinse il suo quinto titolo consecutivo della 500cc. Un anno dopo le cose non andarono tanto bene, perché nel secondo Gran Premio della stagione subì un infortunio che pose fine alla sua carriera.

Da allora, abbiamo visto solo sei volte il numero 1 sulla griglia di partenza della MotoGP e tutti hanno incontrato la stessa sorte: Joan Mir oserà tentare di spezzare questa maledizione?

Gli ultimi campioni della MotoGP/500cc che hanno usato il #1