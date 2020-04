Montmeló propone: "Allungare la stagione fino al 2021"

La FIM ha annunciato martedì con un comunicato la sospensione dei Gran Premi d’Italia e di Catalogna, programmati inizialmente per il 31 maggio e per il 7 giugno rispettivamente. Come avvenuto con le posticipazioni delle gare di Jerez e Le Mans, gli organizzatori del campionato non hanno riposizionato in calendario nessuno degli appuntamenti e questo lascia pensare che la prova catalana possa saltare quest’anno.

La sospensione del fine settimana del Montmeló non ha sorpreso i responsabili del tracciato, come ha spiegato a Motorsport.com il direttore del circuito Joan Fontseré: “La decisione di rimandare il Gran Premio di Catalogna non ci ha sorpresi, è una situazione su cui stiamo lavorando da molti giorni insieme alla federazione internazionale ed alla Dorna”.

“Per questo motivo, sappiamo perfettamente che ad oggi non c’è nessuna previsione sulla possibile data di inizio della stagione MotoGP e, meno che mai, quale sarebbe un ipotetico fine settimana dove si inserisce il Gran Premio di Catalogna nel nuovo calendario”.

Nonostante l’incertezza della situazione, Fontseré spiega che lavoreranno affinché la gara venga disputata: “Le opzioni che al momento consideriamo sono molte. Dal poterla disputare in un’altra data al correrla a porte chiuse. Oppure svolgerla con il pubblico o anche arrivare a posticiparla fino al 2021. Ad oggi è tutto molto incerto e non sappiamo fino a quando durerà questa situazione”.

Dichiarazioni che portano a pensare alla possibilità che la stagione 2020 possa allungarsi nel tempo, arrivando perfino ai primi mesi del 2021: “Prendiamo in considerazione tutte le decisioni, è uno scenario molto incerto, in ogni caso questa sarà una decisione di Dorna”.

Una volta sospeso il gran premio, i responsabili del Circuito annunciano che i biglietti comprati dai fan continuano ad essere validi per la nuova data, se dovesse disputarsi la gara. Una volta confermato il nuovo calendario, anche gli spettatori avranno diverse opzioni, compreso il rimborso dei soldi del biglietto.

