Mugello, Poli: "Torneremo più forti di prima"

La batosta era nell'aria, ma non ha reso meno duro l'impatto quando è arrivato. Nella giornata di ieri la Dorna e la FIM hanno infatti annunciato che anche il Mugello è entrato a far parte delle gare rinviate della MotoGP 2020 a causa della pandemia del Coronavirus.

Il Motomondiale sarebbe dovuto sbarcare in Toscana nel weekend del 31 maggio, ancora troppo vicino per quella che è la situazione legata al COVID-19 in tutto il mondo. Il rinvio, dunque, è stato inevitabile.

La speranza di tutti, ovviamente, è che si possa trovare uno slot più avanti nella stagione, quando finalmente il campionato 2020 potrà partire. Un pensiero espresso molto chiaramente dall'amministratore delegato Paolo Poli.

"Abbiamo sperato fino ad oggi che la terribile situazione emergenziale in cui ci siamo trovati a partire dagli inizi di marzo potesse essere risolta velocemente. Purtroppo così non è stato: in queste ultime settimane l’emergenza sanitaria si è intensificata a tal punto da costringerci – nostro malgrado - a posticipare a data da destinarsi il Gran Premio d’Italia di motociclismo previsto al Mugello il prossimo 31 maggio" ha detto Poli.

"La nostra primaria attenzione è rivolta adesso ai nostri spettatori, agli appassionati, ai team e allo staff di professionisti che, ad ogni livello, garantisce da sempre il più alto standard organizzativo. Tutti in questo momento siamo sottoposti a una prova durissima".

"Con la consapevolezza che i mesi che verranno non saranno facili per nessuno, siamo altrettanto certi che torneremo tutti più forti di prima. Da parte nostra ci impegneremo a fondo per far sì che la prossima, in qualunque data possa essere, sia un’edizione di straordinaria forza, coesione e rinascita perché “almugellononsidorme”, mai!" ha concluso.