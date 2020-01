Ducati MotoGP 2020: la diretta streaming

Stiamo per assistere alla presentazione della Ducati che correrà nella stagione 2020 di MotoGP. Confermata la coppia di piloti del 2019, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci carichi della voglia di riportare in alto i colori della rossa di Borgo Panigale per tenere testa al padrone del motomondiale degli ultimi anni, Marc Marquez.

Vediamo insieme in questa diretta streaming l'unvealing della Desmosedici GP20 nella cornice di Palazzo Re Enzo alla presenza di Claudio Domenicali, CEO Ducati, e del Direttore Generale Reparto Corse, Gigi Dall'Igna.