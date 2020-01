MotoGP: 20 gare nel calendario 2020 definitivo

La Dorna e la FIM hanno pubblicato questa mattina la versione definitiva del calendario 2020 della MotoGP, che di fatto è rimasto invariato rispetto alla bozza che era stata presentata alla fine di agosto.

A dire il vero, una piccola novità c'è ed è la scomparsa dell'asterisco di fianco al Gran Premio di Repubblica Ceca, che quindi è confermato a tutti gli effetti. Rimane invece il doppio accanto al Gran Premio di Finlandia, che farà il suo debutto il 12 luglio, a patto che il KymiRing ottenga l'omologazione necessaria.

Per il resto, sono confermati 20 appuntamenti, con apertura l'8 marzo in notturna in Qatar e chiusura il 15 novembre a Valencia. Rispetto al 2019 è stata ricollocata la Thailandia, con Buriram che ora ospiterà la seconda gara stagionale il 22 marzo. Rimane invece la tripletta asiatica, con Giappone, Australia e Malesia racchiuse tra il 18 ottobre e l'1 novembre.

La pausa ancora una volta sarà a cavallo tra i mesi di luglio e di agosto: dopo la gara del 12 luglio in Finlandia, si tornerà infatti in pista a Brno il 9 agosto. Per quanto riguarda le due tappe italiane, la MotoGP farà tappa al Mugello nel weekend del 31 maggio, mentre in quello del 13 settembre Misano ospiterà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

MotoGP: il calendario 2020 definitivo

Data Gran Premio Circuito 8 marzo Qatar * Losail 22 marzo Thailandia Buriram 5 aprile Americhe Austin 19 aprile Argentina Termas de Rio Hondo 3 maggio Spagna Jerez 17 maggio Francia Le Mans 31 maggio Italia Mugello 7 giugno Catalogna Barcellona 21 giugno Germania Sachsenring 28 giugno Olanda Assen 12 luglio Finlandia ** KymiRing 9 agosto Repubblica Ceca Brno 16 agosto Austria Red Bull Ring 30 agosto Gran Bretagna Silverstone 13 settembre San Marino e della Riviera di Rimini Misano 4 ottobre Aragon Motorland Aragon 18 ottobre Giappone Motegi 25 ottobre Australia Phillip Island 1 novembre Malesia Sepang 15 novembre Comunità Valenciana Valencia

* Gara in notturna

** Soggetto all'omologazione del circuito