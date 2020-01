Capirossi: "In 30 anni non ho mai visto un pilota come Marquez"

Nel 2019, il Motomondiale ha compiuto 70 anni di storia e, durante tutto questo tempo, molti piloti sono stati in grado di vincere il titolo della classe regina, alcuni in più di un'occasione.

Tuttavia, in questi sette decenni, solo quattro di loro sono stati in grado di segnare un'era, mostrando un vero e proprio dominio che gli è valso cinque o più Mondiali.

Il primo pilota ad avere un regno è stato Giacomo Agostini, otto volte campione della classe regina, sette consecutive tra il 1966 ed il 1972, titoli ai quali ha aggiunto anche quello del 1975.

Vent'anni dopo è stata la volta di Mick Doohan, che ha dominato la classe 500cc per cinque stagioni, laureandosi sempre campione dal 1994 al 1998.

Con l'inizio del nuovo millennio, al posto dell'australiano si è issato Valentino Rossi. Il pesarese ha conquistato cinque titoli consecutivi tra il 2001 ed il 2005. Dopo una breve pausa, ne ha poi aggiunti altri due nel 2008 e nel 2009.

Con l'arrivo in MotoGP di Marc Marquez, infine, abbiamo assistito alla nascita di una nuova era. Lo spagnolo, tra il 2013, anno del suo debutto, ed il 2019, ha conquistato sei Mondiali, lasciandosi sfuggire solo quello del 2019.

La straordinaria longevità sportiva di Rossi ci ha permesso di assistere alla convivenza di due dei migliori piloti di tutti i tempi, qualcosa che non si era mai visto in passato e che ha suscitato parecchio dibattito su chi sia il migliore tra i due.

Rossi ha dominato il primo decennio del 2000 con una grande autorità, la stessa che ora mostra Marquez, che è solo ad un titolo da raggiungere le sette corone nella classe regina del "Dottore".

Uno che li ha potuto osservare entrambi da vicino è Loris Capirossi, due volte campione del mondo della 125cc ed una della 250cc, che nella sua carriera ha ottenuto 29 vittorie e 99 podi.

Contemporaneo di Valentino, Capirossi è diventato uno dei responsabili della sicurezza e successivamente della Direzione Gara della MotoGP.

"Sono stato nel mondo delle moto per più di 30 anni e devo ammettere che non ho mai visto, neanche nel passato, un pilota con la velocità ed il potenziale di Marquez" ha detto Capirossi in un'intervista a Paddock-GP.com.

E non solo, Loris crede che Marquez stia riuscendo a fare tutto questo anche senza avere la moto migliore.

"Molte persone pensano che i successi di Marc si basino sul fattore Honda, ma personalmente penso che la RC213V non sia la moto migliore del 2019. Marc ha semplicemente un talento straordinario ed una grande padronanza della moto. Sarà molto difficile batterlo nei prossimi anni" ha detto.

Capirossi ritiene che, in questo momento, Marquez sia imbattibile e che solo un infortunio possa fermare l'estensione del suo regno in MotoGP.

"E' difficile sapere quanto può durare il suo dominio. Come sappiamo, il motociclismo è uno sporto in cui puoi farti male. Solo una brutta caduta può fermarlo nella sua corsa incessante ai record. Inoltre, si è evoluto molto in questo senso. Ora Marca cade raramente in gara, lo fa solo in prova, cercando i limiti per poi stabilire un margine di sicurezza. E' chiaramente maturato, soprattutto nel 2019, e non ha ancora finito di crescere. Sono convinto che possa ancora migliorare" ha concluso.