Matteo Ferrari rinnova con Gresini per la MotoE 2020

Il Team Trentino Gresini MotoE conferma, e non poteva essere altrimenti, Matteo Ferrari, al comando della line-up MotoE della prossima stagione. Attualmente leader della classifica della generale con due gare ancora da corrersi, l’italiano numero 11 ha dimostrato un grande spirito di adattabilità alla nuova moto e, nonostante la giovante età, grande esperienza in questa prima annata della Coppa del Mondo MotoE.

Per tutti questi motivi, il Team Trentino Gresini MotoE ha fortemente voluto il suo rinnovo prima dell’ultimo appuntamento della stagione a Valencia, dove Ferrari si giocherà il primo titolo di sempre di questa nuova e sorprendente categoria.

Sarà un fine settimana ad alta tensione con Matteo Ferrari che dovrà difendersi dagli attacchi dei tanti rivali ancora in corsa per il titolo. L’italiano vanta 19 punto sul secondo in classifica Garzo, ma matematicamente la coppa, con 50 punti in palio, è ancora in gioco per ben 12 piloti. Si comincia giovedì con le prime libere alle 16:00!

“Sono felice di aver rinnovato l’impegno con il team Trentino Gresini, per la sfida in MotoE anche nel 2020. Dall’inizio della stagione siamo sempre migliorati e il lavoro di squadra mi ha permesso di arrivare a Misano al top della forma e vincere le due gare. Questo è stato possibile grazie alla fiducia che Fausto e la squadra mi hanno trasmesso e ora rappresenta la base per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ho il desiderio di farmi trovare pronto a tutte le opportunità che il team potrà darmi nel mondiale. Ora pensiamo a Valencia…che è la cosa più importante!” ha detto Matteo Ferrari.

“È sicuramente un grande piacere poter avere Matteo con noi anche il prossimo anno. Oltre ad essere un pilota di indiscusso talento, ha dimostrato di potersi adattare con grande velocità a questi nuovi prototipi MotoE e credo sia stata una delle chiavi fino ad ora di una stagione da grande protagonista, che speriamo continui anche a Valencia. Era importante contare su di lui anche nella prossima stagione, siamo convinti che possa essere un punto fermo di questo importante progetto” ha aggiunto Fausto Gresini.