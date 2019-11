Lucas Mahias sostituisce Niki Tuuli a Valencia

Il Mondiale Supersport è finito, ma Lucas Mahias sarà ancora impegnato in pista questo fine settimana. Il francese infatti sarà in sella alla moto del team Ajo per sostituire l’infortunato Niki Tuuli, costretto a saltare la gara di Valencia.

Esperienza tutta nuova per Mahias, che si confronta per la prima volta con una moto elettrica e debutterà così nella Coppa del Mondo MotoE, scendendo in pista già domani per le prime prove libere. Grande impegno per il Campione mondiale Supersport 2017, che però affronta la nuova sfida con entusiasmo, pur non sapendo cosa si aspetterà da questo weekend. Non sarà però la prima volta che girerà sul tracciato di Valencia, avendo già corso sei Gran Premi in Moto2, tre dei quali proprio sulla pista spagnola.

Continua intanto il percorso di guarigione di Niki Tuuli, che sta ancora recuperando dalla frattura del polso e del femore sinistro, rimediate in una brutta caduta a settembre, sul circuito di Misano. Il finlandese, primo vincitore della storia della MotoE, ha perso così ogni speranza iridata ed attualmente occupa l’ottava posizione in classifica generale, con soli 26 punti, a ben 46 lunghezze dal leader, Matteo Ferrari, ormai lanciato verso il primo titolo del campionato.

“È difficile porsi degli obiettivi specifici per questo fine settimana, dato che non conosco né la moto né il campionato e quindi è difficile capire quale sarà il mio potenziale. Avrò un massimo di 20 giri con una moto elettrica nelle prove, ma guiderò da solo, quindi non potrò confrontarmi con gli altri piloti, che sicuramente hanno più esperienza di me. Ma come pilota, quando inizi una gara vuoi vincerla, quindi il mio obiettivo è stare davanti. La pista di Valencia mi piace e ho già corso qui in passato, credo che potrà essere buona per la MotoE, dato che non è un tracciato lungo, è simile al Sachsenring”.